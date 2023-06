L'aéroport de Bologne dépasse les niveaux d'avant la pandémie en mai

(Alliance News) - L'Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna Spa a annoncé lundi qu'il avait retrouvé les niveaux de passagers pré-Covid.

"Marquant symboliquement le dépassement de la période Covid, le chiffre annuel progressif du mois de mai dépasse pour la première fois, bien que légèrement, la valeur correspondante pour 2019 : il s'agit de 3,6 millions de passagers, pour une croissance de 0,5% par rapport à janvier-mai 2019. La croissance atteint 29% si l'on compare ce chiffre avec la même période en 2022. En revanche, le nombre de vols au cours des cinq premiers mois de l'année est encore inférieur de 5,0 % à celui de 2019", explique la société qui gère l'aéroport de Bologne.

Le chiffre mensuel du mois de mai est également positif, avec 923 263 passagers, soit une hausse de 12% par rapport à 2019 et de 16% par rapport à 2022. Dans le détail, en mai, il y a eu 227 149 passagers sur les vols intérieurs, soit une augmentation de 31% par rapport au même mois en 2019 et de 11% par rapport à mai 2022, tandis qu'il y a eu 696 114 passagers sur les vols internationaux, soit une augmentation de 7,4% par rapport à 2019 et de 18% par rapport à 2022.

Les mouvements d'avions en mai ont été de 6 963, en hausse de 8,7 % par rapport à 2019 et de 16 % par rapport à 2022. Les volumes de fret aérien étaient également en hausse, avec 3 653 tonnes, soit 15,1 % de plus qu'en 2019 et 5,6 % de plus qu'en 2022.

Les destinations les plus " populaires " en mai étaient Catane, Barcelone, Palerme, Paris Charles de Gaulle, Brindisi, Madrid, Francfort, Londres Heathrow, Cagliari et Istanbul.

Au cours des cinq premiers mois, l'aéroport de Bologne a enregistré 27 329 mouvements totaux - en baisse de 5,0 % par rapport à 2019 et en hausse de 17 % par rapport à 2022 - tandis que le fret transporté était de 17 402 tonnes, en hausse de 6,2 % par rapport à 2019 et de 1,1 % par rapport à 2022.

L'action de l'Aeroporto Guglielmo Marconi de Bologne a clôturé lundi en baisse de 1,6 %, à 8,40 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, reporter principal d'Alliance News

