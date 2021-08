Aéroports de Paris : Le support devrait être enfoncé 05/08/2021 | 11:37 Nicolas Chéron 05/08/2021 | 11:37 vente sur rebond En attente

Cours d'entrée : 104.5€ | Objectif : 94.5€ | Stop : 108.5€ | Seuil d'invalidation : 99€ | Potentiel : 9.57% La valeur Aéroports de Paris présente une configuration technique baissière. Le niveau actuellement testé des 95 EUR ne devrait pas pouvoir contenir la baisse.

On pourra se positionner à la vente idéalement vers 104.5 € pour viser les 94.5 €. Synthèse Sur la base de différents critères fondamentaux qualitatifs, la société apparaît particulièrement mal classée dans une optique d'investissement à moyen et long termes.

Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.

Le score ESG Refinitiv de la société, basé sur un classement de la société relatif à son secteur d'activité, ressort particulièrement bon.

Points forts Les analystes anticipent une forte progression du volume d'activité du groupe. Ce dernier affiche un taux de croissance important pour les années à venir.

Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.

L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.

Points faibles La société présente des niveaux de rentabilité insuffisants.

La situation financière du groupe fait partie de ses principaux points faibles.

La valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires de la société, évaluée à 7.07 fois le CA de la société, est relativement élevée.

La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.

Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.

Les perspectives de chiffre d'affaires du groupe ont été récemment revues à la baisse. Cette évolution des prévisions met en avant un pessimisme des analystes en ce qui concerne les ventes de la société.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices.

Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats.

La majorité des analystes ont une opinion négative sur le titre, à alléger ou à vendre.

L'opinion moyenne du consensus des analystes qui couvrent le dossier s'est détériorée au cours des quatre derniers mois.

Au cours des douzes derniers mois le consensus des analystes a été fortement revu à la baisse.

Sous-secteur Services aéroportuaires - Autres Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. AÉROPORTS DE PARIS -5.33% 11 763 AENA S.M.E., S.A. -5.87% 23 763 SYDNEY AIRPORT LIMITED 18.88% 15 157 SHANGHAI INTERNATIONAL AIRP.. -49.95% 11 277 AUCKLAND INTERNATIONAL AIRP.. -5.01% 7 506 GRUPO AEROPORTUARIO DEL PAC.. 0.20% 5 761 GRUPO AEROPORTUARIO DEL SUR.. 8.33% 5 358 FLUGHAFEN ZÜRICH AG -6.47% 4 939 MACQUARIE INFRASTRUCTURE CO.. 4.63% 3 452 SATS LTD. -0.50% 3 320 GMR INFRASTRUCTURE LIMITED 6.79% 2 302

Données financières EUR USD CA 2021 2 573 M 3 047 M - Résultat net 2021 -381 M -451 M - Dette nette 2021 8 259 M 9 778 M - PER 2021 -26,1x Rendement 2021 - Capitalisation 10 340 M 12 244 M - VE / CA 2021 7,23x VE / CA 2022 4,87x Nbr Employés 22 891 Flottant 26,4% Prochain événement sur AÉROPORTS DE PARIS 16/08/21 July 2021 Publication évolution de l'activité - Traffic Results Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ALLEGER Nombre d'Analystes 19 Dernier Cours de Cloture 100,45 € Objectif de cours Moyen 100,85 € Ecart / Objectif Moyen 0,40% Dirigeants et Administrateurs Augustin Pascal de Romanet de Beaune Chairman & Co-Chief Executive Officer Edward Rodolphe Paul Arkwright Co-Chief Executive Officer Philippe Pascal Deputy CEO-Finance, Strategy & Administration Gilles Lévêque Chief Technologic Officer Fernando Echegaray del Pozo Deputy Chief Executive Officer-Operations