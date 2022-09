ADP : Barclays relève sa recommandation

Barclays a relevé mardi sa recommandation sur le titre ADP, qu'il porté de 'sous-pondérer' à 'pondérer en ligne' avec un objectif de cours revu à la hausse de 118 à 136 dollars.



Dans une note sectorielle, l'intermédiaire financier salue la bonne maîtrise des coûts de l'exploitant aéroportuaire français, qui a eu la bonne idée de se couvrir contre la montée des prix de l'énergie jusqu'en 2023.



L'analyste mentionne aussi la capacité du groupe à répercuter l'inflation sur ses tarifs, à la fois pour ses activités régulées (prestations industrielles) et non régulées (commerces, immobilier).



Barclays indique toutefois que sa préférence au sein du secteur se porte aujourd'hui sur l'allemand Fraport, qu'il conseille de 'surpondérer' après un double relèvement de recommandation.



