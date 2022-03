ADP : Oddo confirme son conseil sur le titre

Oddo maintient sa note de 'sous-performance' sur ADP, avec un objectif de cours inchangé de 112 euros.



Si le bureau d'analyses met en avant 'un nouveau concept Retail séduisant' avec notamment l'idée de 'transformer les zones de transit en expérience passager', via le développement de la marque Extime, il pointe aussi les nombreuses incertitudes à court terme.



Ainsi, 'outre l'augmentation des dépenses par passager sur lesquels le groupe a communiqué (augmentation attendue de 20% entre 2021 et 2024), il est encore assez compliqué d'évaluer le potentiel financier (contribution des JV ? revenus issus des franchises ?)', note l'analyste.



L'impact de la guerre en Ukraine reste pour l'instant imité mais pourrait évoluer. Enfin, les futures décisions de l'autorité de régulation à Paris, dont le calendrier est incertain, pourraient impacter les décisions sur les investissements.



