ADP : RBC reste à 'sous-performance', objectif 115 euros

Royal Bank of Canada a renouvelé mercredi son opinion 'sous-performance' sur le titre ADP, assortie d'un objectif de cours de 115 euros.



Dans une note de recherche, le broker reconnaît toutefois que la perspective de la cession de participation de Royal Schiphol Group pourrait constituer un catalyseur favorable pour le cours de Bourse.



RBC explique s'attendre à ce que Schiphol place ses titres en mai 2023, au moment de l'arrivée à expiration de l'accord de coopération industrielle liant les deux groupes.



Alors que ce genre de transactions s'opère habituellement sur la base d'une décote, le courtier canadien pense que l'opération pourrait faire apparaître une prime en permettant de décrocher un siège d'administrateur au sein du conseil.



D'après RBC, la part du groupe néerlandais pourrait ainsi être cédée à un prix unitaire de 125 à 170 euros au cas où elle devait être placée en un seul bloc.



Le professionnel dit toutefois rester négatif sur les opérateurs aéroportuaires comme ADP, préférant les acteurs du secteur des péages comme Vinci ou Eiffage.



