ADP : Stifel relève sa recommandation et son objectif

Stifel a annoncé mercredi avoir relevé sa recommandation sur le titre ADP, qu'il porté de 'vendre' à 'conserver', avec un objectif de cours rehaussé de 100 à 120 euros.



Dans une note de recherche, le broker américain estime que l'opérateur aéroportuaire est aujourd'hui 'bien placé' dans l'optique d'une reprise du trafic.



'Nous pensons qu'après la pandémie, Paris demeurera l'une des destinations aériennes les plus prisées d'Europe, avec un transporteur domestique - Air France - qui continue à accroître ses capacités à l'approche de la période estivale', explique-t-il.



S'il dit percevoir des fondamentaux solides, Stifel reconnaît que la valorisation tendue du titre reste un obstacle à ses yeux, même après la récente chute de son multiple Valeur d'entreprise/Ebitda, revenu à 28% contre 35% précédemment.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.