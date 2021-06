ADP : Berenberg abandonne sa recommandation d'achat

Berenberg a ramené mercredi sa recommandation sur le titre Aéroports de Paris de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours maintenu à 115 euros.



Dans une note de recherche consacrée aux transporteurs aériens européens, le courtier allemand note que les opérateurs aéroportuaires ont grimpé de 27% au cours des 12 derniers mois en raison des progrès des campagnes de vaccination et de la réouverture de l'économie.



'La perspective d'une reprise rapide des voyages internationaux a été favorisée par l'inflexion rapide du nombre de passagers aux Etats-Unis, un scénario relativement optimiste désormais bien intégré dans les cours selon nous', poursuit l'intermédiaire.



Si la marge d'erreur lui semble aujourd'hui limitée, les risques - eux - abondent selon Berenberg, qui cite pêle-mêles les incertitudes entourant les politiques prudentes des gouvernements, les mutations du virus ou la reprise des voyages d'affaires.



Aux niveaux de valorisation actuels, presque revenus à ceux de 2019, le profil risque/rendement du secteur est d'après lui beaucoup moins séduisant qu'il y a quelques mois.



