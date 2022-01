ADP : BoFa Securities reste négatif sur le dossier

BoFa Securities a réitéré son opinion Sous-performance et son objectif de cours de 97 euros sur le titre ADP. Le broker met en avant les incertitudes pesant sur la reprise du trafic en raison de l'exposition importante du groupe au segment long-courrier et business et la faible visibilité sur le front réglementaire (tarifs de redevances aéroportuaires). De plus, l’analyste estime très peu probable que le processus de privatisation reprenne, même après l’élection présidentielle d’avril 2022.