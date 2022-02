ADP affiche un EBITDA annuel en hausse à 751 mlns

16 février (Reuters) - Aeroports de Paris SA:

* RÉSULTATS ANNUELS 2021 DU GROUPE ADP

* TRAFIC DU GROUPE ADP: EN HAUSSE DE 37,2%, À 160,0 MILLIONS DE PASSAGERS SUR L'ANNÉE 2021 PAR RAPPORT À 2020, CONFORME AUX PRÉVISIONS DU GROUPE

* TRAFIC DE PARIS AÉROPORT (PARIS-CHARLES DE GAULLE ET PARIS-ORLY): EN HAUSSE DE 26,8%, À 41,9 MILLIONS DE PASSAGERS SUR L'ANNÉE 2021 PAR RAPPORT À 2020, CONFORME AUX PRÉVISIONS DU GROUPE

* CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ: EN HAUSSE DE 29,9%, À 2 777 MILLIONS D'EUROS SUR L'ANNÉE 2021 PAR RAPPORT À L'ANNÉE 2020

* EBITDA À 751 MILLIONS D'EUROS SUR 2021, EN HAUSSE DE 583 MILLIONS D'EUROS

* SUR 2021, RÉSULTAT NET PART DU GROUPE À -248 MILLIONS D'EUROS

* SUR 2021, RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT À -29 MILLIONS D'EUROS

* HYPOTHÈSES DE TRAFIC ET PRÉVISIONS 2022 DU GROUPE ADP COMPRISE ENTRE 70% ET 80% DU TRAFIC GROUPE PAR RAPPORT À 2019

* PRÉVISIONS 2022: UN RATIO DETTE FINANCIÈRE NETTE / EBITDA DE 6X À 7X

* PRÉVISION 2022: MARGE D'EBITDA GROUPE COMPRISE ENTRE 30% ET 35% DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET D'UN RÉSULTAT NET POSITIF

* OBJECTIF D'INVESTISSEMENTS (HORS INVESTISSEMENTS FINANCIERS) DU GROUPE DE 1 MILLIARD D'EUROS PAR AN EN MOYENNE ENTRE 2022 ET 2025, DONT ENTRE 550 ET 600 MILLIONS D'EUROS À PARIS EN 2022

* LE CONSEIL D'ADMINISTRATION A DÉCIDÉ DE PROPOSER DE NE PAS DISTRIBUER DE DIVIDENDE AU TITRE DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2021

* GROUPE ADP A DÉFINI UNE FEUILLE DE ROUTE STRATÉGIQUE "2025 PIONEERS" QUI EXPRIME SUR LA PÉRIODE 2022-2025 LA VISION DE SON NOUVEAU MODÈLE AÉROPORTUAIRE SUR LE LONG TERME -DG