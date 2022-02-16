ADP affiche un EBITDA annuel en hausse à 751 mlns

16 février (Reuters) - Aeroports de Paris SA:
* RÉSULTATS ANNUELS 2021 DU GROUPE ADP
* TRAFIC DU GROUPE ADP: EN HAUSSE DE 37,2%, À 160,0 MILLIONS
DE
PASSAGERS SUR L'ANNÉE 2021 PAR RAPPORT À 2020, CONFORME AUX
PRÉVISIONS DU GROUPE
* TRAFIC DE PARIS AÉROPORT (PARIS-CHARLES DE GAULLE ET
PARIS-ORLY): EN HAUSSE DE 26,8%, À 41,9 MILLIONS DE PASSAGERS
SUR L'ANNÉE 2021 PAR RAPPORT À 2020, CONFORME AUX PRÉVISIONS DU
GROUPE
* CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ: EN HAUSSE DE 29,9%, À 2 777
MILLIONS D'EUROS SUR L'ANNÉE 2021 PAR RAPPORT À L'ANNÉE 2020
* EBITDA À 751 MILLIONS D'EUROS SUR 2021, EN HAUSSE DE 583
MILLIONS D'EUROS
* SUR 2021, RÉSULTAT NET PART DU GROUPE À -248 MILLIONS
D'EUROS
* SUR 2021, RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT À -29 MILLIONS
D'EUROS
* HYPOTHÈSES DE TRAFIC ET PRÉVISIONS 2022 DU GROUPE ADP
COMPRISE
ENTRE 70% ET 80% DU TRAFIC GROUPE PAR RAPPORT À 2019
* PRÉVISIONS 2022: UN RATIO DETTE FINANCIÈRE NETTE / EBITDA
DE 6X
À 7X
* PRÉVISION 2022: MARGE D'EBITDA GROUPE COMPRISE ENTRE 30%
ET 35%
DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET D'UN RÉSULTAT NET POSITIF
* OBJECTIF D'INVESTISSEMENTS (HORS INVESTISSEMENTS
FINANCIERS) DU
GROUPE DE 1 MILLIARD D'EUROS PAR AN EN MOYENNE ENTRE 2022 ET
2025, DONT ENTRE 550 ET 600 MILLIONS D'EUROS À PARIS EN 2022
* LE CONSEIL D'ADMINISTRATION A DÉCIDÉ DE PROPOSER DE NE PAS
DISTRIBUER DE DIVIDENDE AU TITRE DE L'EXERCICE CLOS LE 31
DÉCEMBRE 2021
* GROUPE ADP A DÉFINI UNE FEUILLE DE ROUTE STRATÉGIQUE "2025
PIONEERS" QUI EXPRIME SUR LA PÉRIODE 2022-2025 LA VISION DE SON
NOUVEAU MODÈLE AÉROPORTUAIRE SUR LE LONG TERME -DG
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(Bureau de Gdansk)