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AÉROPORTS DE PARIS

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ADP affiche un EBITDA annuel en hausse à 751 mlns

16/02/2022 | 18:49
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16 février (Reuters) - Aeroports de Paris SA:

* RÉSULTATS ANNUELS 2021 DU GROUPE ADP

* TRAFIC DU GROUPE ADP: EN HAUSSE DE 37,2%, À 160,0 MILLIONS DE PASSAGERS SUR L'ANNÉE 2021 PAR RAPPORT À 2020, CONFORME AUX PRÉVISIONS DU GROUPE

* TRAFIC DE PARIS AÉROPORT (PARIS-CHARLES DE GAULLE ET PARIS-ORLY): EN HAUSSE DE 26,8%, À 41,9 MILLIONS DE PASSAGERS SUR L'ANNÉE 2021 PAR RAPPORT À 2020, CONFORME AUX PRÉVISIONS DU GROUPE

* CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ: EN HAUSSE DE 29,9%, À 2 777 MILLIONS D'EUROS SUR L'ANNÉE 2021 PAR RAPPORT À L'ANNÉE 2020

* EBITDA À 751 MILLIONS D'EUROS SUR 2021, EN HAUSSE DE 583 MILLIONS D'EUROS

* SUR 2021, RÉSULTAT NET PART DU GROUPE À -248 MILLIONS D'EUROS

* SUR 2021, RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT À -29 MILLIONS D'EUROS

* HYPOTHÈSES DE TRAFIC ET PRÉVISIONS 2022 DU GROUPE ADP COMPRISE ENTRE 70% ET 80% DU TRAFIC GROUPE PAR RAPPORT À 2019

* PRÉVISIONS 2022: UN RATIO DETTE FINANCIÈRE NETTE / EBITDA DE 6X À 7X

* PRÉVISION 2022: MARGE D'EBITDA GROUPE COMPRISE ENTRE 30% ET 35% DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET D'UN RÉSULTAT NET POSITIF

* OBJECTIF D'INVESTISSEMENTS (HORS INVESTISSEMENTS FINANCIERS) DU GROUPE DE 1 MILLIARD D'EUROS PAR AN EN MOYENNE ENTRE 2022 ET 2025, DONT ENTRE 550 ET 600 MILLIONS D'EUROS À PARIS EN 2022

* LE CONSEIL D'ADMINISTRATION A DÉCIDÉ DE PROPOSER DE NE PAS DISTRIBUER DE DIVIDENDE AU TITRE DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2021

* GROUPE ADP A DÉFINI UNE FEUILLE DE ROUTE STRATÉGIQUE "2025 PIONEERS" QUI EXPRIME SUR LA PÉRIODE 2022-2025 LA VISION DE SON NOUVEAU MODÈLE AÉROPORTUAIRE SUR LE LONG TERME -DG Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Bureau de Gdansk)


© Reuters 2022
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CA 2021 2 667 M 3 031 M -
Résultat net 2021 -330 M -375 M -
Dette nette 2021 7 994 M 9 084 M -
PER 2021 -40,4x
Rendement 2021 -
Capitalisation 13 239 M 15 051 M -
VE / CA 2021 7,96x
VE / CA 2022 5,55x
Nbr Employés 22 891
Flottant 26,3%
Graphique AÉROPORTS DE PARIS
Durée : Période :
Aéroports de Paris : Graphique analyse technique Aéroports de Paris | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique AÉROPORTS DE PARIS
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ALLEGER
Nombre d'Analystes 20
Dernier Cours de Cloture 133,80 €
Objectif de cours Moyen 108,63 €
Ecart / Objectif Moyen -18,8%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Edward Rodolphe Paul Arkwright Co-Chief Executive Officer
Augustin Pascal de Romanet de Beaune Chairman & Co-Chief Executive Officer
Philippe Pascal Deputy CEO-Finance, Strategy & Administration
Gilles Lévêque Director-Information Systems
Fernando Echegaray del Pozo Deputy Chief Executive Officer-Operations
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
AÉROPORTS DE PARIS18.09%15 042
AENA S.M.E., S.A.10.70%26 187
SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO., LTD.23.05%16 902
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACÍFICO, S.A.B. DE C.V.6.13%7 732
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LIMITED-7.79%6 930
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE, S. A. B. DE C. V.6.19%6 653