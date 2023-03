ADP annonce la création d'une holding en Inde pour y développer son implantation

PARIS (awp/afp) - Aéroport de Paris (ADP) et le groupe indien GMR Enterprises ont annoncé dimanche avoir signé un accord pour créer une holding aéroportuaire qui sera cotée sur les marchés financiers indiens au premier semestre 2024.

ADP, dont l'Etat français contrôle la majorité, a acquis 49% de GMR Airports en 2020, en pleine crise du Covid-19 pour 1,2 milliard d'euros.

GMR Infrastructure, la filiale du groupe de BTP et d'énergie GMR Enterprises qui détient les 51% restant, va fusionner avec GMR Airports pour permettre "au Groupe ADP de devenir actionnaire d'une holding aéroportuaire cotée au BSE Limited et au National Stock Exchange of India Limited", est-il détaillé dans le communiqué.

"Cette opération nous mettra en capacité de saisir pleinement les opportunités de développement du marché aéroportuaire indien dans les prochaines années", a salué le PDG d'ADP Augustin de Romanet, cité dans le communiqué.

GMR gère plusieurs plateformes, dont Indira-Gandhi à New Delhi, Rajiv-Gandhi à Hyderabad (Etat du Telangana, sud) et Manohar à Mopa (Goa, sud-ouest).

Ces trois aéroports captent au total le quart du trafic aérien indien actuel, un secteur dont le potentiel de croissance dans les prochaines années est annoncé comme énorme.

Fin février, ADP avait annoncé son objectif de désendetter au plus vite GMR, qui a investi dans des chantiers considérables pour développer ses plateformes, avec une entrée en bourse comme piste envisagée.

