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AÉROPORTS DE PARIS

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ADP discutera avec l'Autorité de la concurrence du projet de vente des parts d'Extime Food & Beverage Paris à SSP

10/01/2023 | 08:29
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10 janvier (Reuters) - Aeroports de Paris SA:

* PRÉCISE QUE LE MODÈLE DES CO-ENTREPRISES EST COMMUNÉMENT MIS EN UVRE PAR DE NOMBREUX AÉROPORTS DANS LE MONDE, ET QUE LE GROUPE ADP Y A RECOURS DEPUIS PLUS DE DIX ANS

* GROUPE ADP ET SPP CONTINUERONT À ÉCHANGER AVEC L'AUTORITÉ SUR TOUS LES ÉLÉMENTS DÉMONTRANT LES EFFETS ATTENDUS DE L'OPÉRATION POUR LES PASSAGERS ET LES BÉNÉFICES QUI EN RÉSULTERONT

* SI PROJET NE VOIT PAS LE JOUR SOUS SA FORME ENVISAGÉE, ADP CONSERVERA LA PLEINE MAÎTRISE DE SON SYSTÈME COMMERCIAL Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2023
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Rendement 2022 0,91%
Capitalisation 13 116 M 14 095 M -
VE / CA 2022 4,90x
VE / CA 2023 4,34x
Nbr Employés 25 720
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GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE, S. A. B. DE C. V.9.06%7 763
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