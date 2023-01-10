ADP discutera avec l'Autorité de la concurrence du projet de vente des parts d'Extime Food & Beverage Paris à SSP

10 janvier (Reuters) - Aeroports de Paris SA:
* PRÉCISE QUE LE MODÈLE DES CO-ENTREPRISES EST COMMUNÉMENT
MIS EN
UVRE PAR DE NOMBREUX AÉROPORTS DANS LE MONDE, ET QUE LE GROUPE
ADP Y A RECOURS DEPUIS PLUS DE DIX ANS
* GROUPE ADP ET SPP CONTINUERONT À ÉCHANGER AVEC L'AUTORITÉ
SUR
TOUS LES ÉLÉMENTS DÉMONTRANT LES EFFETS ATTENDUS DE L'OPÉRATION
POUR LES PASSAGERS ET LES BÉNÉFICES QUI EN RÉSULTERONT
* SI PROJET NE VOIT PAS LE JOUR SOUS SA FORME ENVISAGÉE, ADP
CONSERVERA LA PLEINE MAÎTRISE DE SON SYSTÈME COMMERCIAL
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(Gdansk Newsroom)