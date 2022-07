ADP, l'opérateur des aéroports parisiens, relève ses estimations de trafic pour 2022

Le groupe prévoit un trafic total compris entre 74 % et 84 % des niveaux de 2019 pour l'ensemble de son réseau d'aéroports exploités, et entre 72 % et 82 % des niveaux de 2019 pour Paris Aroport.

La société, qui possède des participations dans des aéroports internationaux, notamment au Chili, en Inde et en Turquie, avait précédemment prévu que le trafic total de 2022 se situerait entre 70 % et 80 % et entre 65 % et 75 % des niveaux d'avant la crise pour le groupe et ses aéroports parisiens respectivement.

Les compagnies aériennes et les exploitants d'aéroports commençaient à bénéficier d'une reprise plus large de la demande de voyages à la suite de l'assouplissement des restrictions liées aux pandémies, mais ils sont désormais confrontés à des pénuries de personnel et à des grèves, les travailleurs exigeant des salaires plus élevés dans un contexte de forte inflation.

Au début du mois, des grèves à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle (CDG) d'ADP ont entraîné des annulations de vols.

ADP a déclaré que son trafic total de juin a augmenté de 15,9 millions de passagers en glissement annuel, et a atteint 118,2 millions de passagers sur le premier semestre, soit 71,9 % des niveaux d'avant la pandémie de 2019.