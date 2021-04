ADP a réalisé un chiffre d’affaires de 474 millions d’euros lors du premier trimestre 2021, en baisse de 48 % sur un an. « La crise liée à la pandémie de Covid-19 continue d'affecter le transport aérien et de peser sur la reprise du trafic. L'ensemble des activités du groupe a été fortement impacté », a expliqué Augustin de Romanet, le PDG du groupe aéroportuaire.



Cette crise du Coronavirus et les mesures prises pour l'endiguer (confinement, quarantaine, fermetures des frontières, etc.) ont entraîné une chuté de 60,2 % du trafic du groupe à 24,9 millions de passagers. Cela représente 33,2 % du niveau du 1er trimestre 2019.



Dans ce contexte défavorable, ADP a néanmoins quelques motifs de satisfaction : le chiffre d'affaires par passager des boutiques côté pistes est en hausse de 31 %, à 26,1 euros. De plus, le chiffre d'affaires de l'immobilier (+0,2%) montre une certaine résilience tandis que celui des autres activités (+17%) est en hausse du fait de la bonne performance d'Hub One.



Pour traverse l'orage, le groupe ADP disposait à fin mars d'une trésorerie s'élevant à 3,3 milliards d'euros, un niveau solide.



" Le groupe poursuit ses efforts visant à stabiliser sa situation financière en pilotant minutieusement ses charges et en faisant preuve d'agilité et de flexibilité dans la gestion de ses infrastructures ", a déclaré Augustin de Romanet.



Pour 2021, le groupe a confirmé ses hypothèses de trafic : il devrait être compris entre 45 % et 55 % du trafic de l'année 2019. Pour Paris Aéroport seul, le trafic devrait être compris entre 35 % et 45 % de 2019.



Dans ce contexte, l'objectif d'un ratio dette financière nette/Ebitda de 6x à 7x d'ici fin 2022 est également maintenu.



Enfin, le groupe confirme que le trafic de Paris Aéroport pourrait revenir au niveau atteint en 2019 entre 2024 et 2027.