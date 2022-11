ADP: le trafic poursuit son rebond en octobre mais reste inférieur au niveau de 2019

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'exploitant aéroportuaire Groupe ADP a annoncé jeudi que son trafic avait progressé de 7,5 millions de passagers en octobre par rapport au même mois de 2021, tiré notamment par la hausse de la fréquentation de ses aéroports parisiens.

Les aéroports de Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly ont accueilli 8,2 millions de passagers au total le mois dernier, soit une progression de plus de 3 millions par rapport à la même période un an plus tôt.

Pour les dix premiers mois de l'année, le trafic des aéroports du groupe dans le monde a crû de 83,9%, à 231,9 millions de passagers. Malgré le rebond du tourisme et la levée des restrictions sanitaires, le trafic depuis le début de l'année reste inférieur à celui d'avant la pandémie, représentant 78% du niveau observé à la même période en 2019.

Le groupe a par ailleurs réaffirmé dans un communiqué qu'il continuait "à suivre l'évolution de la situation" en Ukraine en raison du conflit avec la Russie mais qu'il ne prévoyait pas pour le moment de revoir ses prévisions.

"A ce stade, bien que le trafic aérien entre d'une part la Russie et l'Ukraine, et d'autre part les plateformes aéroportuaires du Groupe ADP en Turquie, soit significativement impacté, le groupe n'anticipe pas, en l'absence d'évolution notable de la situation, que les conséquences du conflit soient de nature à remettre en question ses prévisions financières et ses hypothèses de trafic pour l'année 2022", a précisé le groupe aéroportuaire dans un communiqué.

En 2019, le trafic avec l'Ukraine et la Russie représentait 1,4% du trafic total de Paris Aéroport, ainsi que 17,1% de celui de l'exploitant turc TAV Airports, dont ADP détient 46,4% du capital.

-Jérôme Batteau, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 99; jbatteau@agefi.fr ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

November 17, 2022 12:31 ET (17:31 GMT)