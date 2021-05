ADP : partenariat avec l'AAE et le CNES de lutte anti-drone

Le groupe annonce la signature d'un partenariat avec l'Armée de l'Air et de l'Espace (AAE) et le Centre National des Études Spatiales (CNES) pour renforcer la coopération en matière de lutte anti-drone.



' Cet accord se noue alors que de nouvelles formes de menaces aériennes apparaissent, notamment avec la présence de plus en plus importante des drones ' indique le groupe.



Ce partenariat permettra en particulier de renforcer la protection du Centre Spatial Guyanais (CSG) assurée par le Commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes (CDAOA).



Concernant le Groupe ADP, ce partenariat permettra de disposer en permanence à la fois d'une analyse fine de la menace, ainsi que des éléments de maîtrise du risque.



