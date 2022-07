ADP relève son objectif de marge pour 2022 grâce au fort rebond du trafic

(Actualisation: commentaires de la direction sur les perspectives de trafic et les redevances aéroportuaires, données supplémentaires sur le trafic, précisions sur la marge au premier semestre)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe aéroportuaire ADP a relevé jeudi son objectif de marge pour l'exercice 2022, après avoir publié des résultats en nette hausse au premier semestre grâce à un fort rebond du trafic . "Une dynamique favorable qui devrait se poursuivre dans les prochains mois", a déclaré Augustin de Romanet, le président-directeur général du groupe ADP, lors d'une conférence dédiée aux analystes.

Pour sa part, Philippe Pascal, le directeur général finances, stratégie et administration, a indiqué que l'Autorité de régulation des transports (ART) devrait rendre sa décision sur l'évolution des tarifs de redevances pour 2023 en début d'année prochaine, sachant que les premières discussions sur le sujet avaient débuté le 24 juin dernier.

Cette année, le groupe vise dorénavant une marge d'excédent brut d'exploitation (Ebitda) comprise entre 32% et 37% du chiffre d'affaires, contre une précédente fourchette comprise entre 30% et 35%.

Le 18 juillet dernier, ADP avait déjà relevé ses hypothèses de trafic pour 2022. Le groupe prévoit un trafic compris entre 74% et 84% du niveau de 2019 pour Groupe ADP dans son ensemble. Pour Paris Aéroport, l'exploitant aéroportuaire prévoit un trafic compris entre 72% et 82% du niveau de 2019.

En parallèle, le groupe anticipe un ratio dette nette sur Ebitda compris entre 5,5 et 6,5, contre une précédente fourchette comprise entre 6 et 7.

Pour les six premiers mois de l'année 2022, le groupe ADP a publié un résultat net, part du groupe, de 160 millions d'euros, à comparer avec une perte nette de 172 millions d'euros au premier semestre 2021.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) s'est inscrit à 702 millions d'euros, contre 155 millions d'euros un an auparavant, soit une marge de 35% au premier semestre 2022, contre 15,6% un an plus tôt.

Pour sa part, le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 102,7%, à 2 milliards d'euros, au cours des six premiers mois de l'année.

Selon le consensus établi par FactSet, les analystes prévoyaient un excédent brut d'exploitation de 611 millions d'euros et un chiffre d'affaires de 1,88 milliard d'euros.

Pour l'ensemble du premier semestre, le trafic a progressé de 134,4% par rapport aux six premiers mois de 2021, et a représenté 71,9% de celui de la même période en 2019.

