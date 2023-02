Aéroports: Fitch Ratings prévoit des hausses de tarifs 2024 inférieures à l'inflation

« La plupart des aéroports européens n'ont pas été en mesure d'augmenter leurs tarifs pour 2023 et, lorsqu'ils l'ont fait, les augmentations ont été bien inférieures à l'inflation, ce qui pèse sur les profils de trésorerie », affirme Fitch Ratings dans une note publiée ce jour. L'agence de notation perçoit " une grande incertitude " quant à la révision des tarifs à moyen terme, mais prévoit que les augmentations tarifaires de 2024 pour les aéroports réglementés " " resteront inférieures aux niveaux d'inflation ".



" De nombreux régulateurs aéroportuaires européens ont maintenu les tarifs 2023 stables en glissement annuel ou ont autorisé des augmentations tarifaires inférieures à l'inflation, tandis qu'une concurrence intense a limité la capacité des aéroports non réglementés à augmenter leurs redevances ": selon Fitch ces niveaux de redevances aéroportuaires " ne permettront pas le recouvrement intégral des coûts accrus, pesant sur la rentabilité et la trésorerie des aéroports ".



Fitch déclare s'attendre à ce que les aéroports réglementés maintiennent une croissance des tarifs " inférieure à l'inflation ou stable au moins jusqu'en 2024 ", avec des tarifs fixés soit conformément au cadre applicable pour la période de réglementation actuelle (par exemple pour Aena), soit en utilisant un mécanisme provisoire de fixation des prix (pour ADP, Aeroporti Di Roma, Heathrow).