Aeroports de Paris : A suivre aujourd'hui

Le groupe ADP a confirmé ses perspectives de trafic à Paris pour 2022 et 2023 et précisé s'attendre à une "bonne dynamique" sur la deuxième partie de l'année en cours et l'an prochain. "Le groupe ADP a enregistré cet été de très bons niveaux de trafic tant à Paris que dans le reste du monde et cette dynamique se confirme depuis la rentrée", a expliqué le PDG d'ADP, Augustin de Romanet, cité dans un communiqué.



"Dans un contexte macro-économique incertain, le groupe anticipe que le trafic des mois à venir sera tiré tout d'abord par le retour progressif des voyageurs en provenance et à destination de l'Asie, mais aussi par la réalisation de voyages, largement entravée durant deux années par les restrictions sanitaires", a ajouté le dirigeant.



"Le groupe reste ainsi confiant et confirme ses hypothèses d'un trafic, à Paris, compris pour 2022 entre 72% et 82% du niveau de 2019 et pour 2023 entre 85% et 95%" du niveau de 2019, a rappelé Augustin de Romanet.