Aeroports de Paris : A suivre aujourd'hui

ADP a fait savoir ce mardi que Royal Schiphol Group (RSG) avait cédé sa participation résiduelle de 3,91 % dans le cadre d'un placement accéléré auprès d'investisseurs institutionnels et que RSG rachèterait la part de son capital détenue par ADP pour environ 420 millions d'euros."A l'issue du placement accéléré, Royal Schiphol Group ne détient plus d'actions dans le Groupe ADP. Conformément à l'accord de sortie qui avait été conclu entre les parties le 1er décembre 2008, Royal Schiphol Group va racheter les titres détenus par le Groupe ADP dans Royal Schiphol Group, ce qui marquera la fin du processus de débouclage des participations croisées avec Royal Schiphol Group", est-il expliqué dans un communiqué.Les quelque 420 millions d'euros qu'ADP va tirer de cette transaction permettra au groupe "de saisir, de manière sélective, d'éventuelles opportunités de développement à l'international" et de poursuivre sa trajectoire de désendettement, avec pour cible un ratio d'endettement de 4,5 à 5 fois l'Ebitda en 2025, peut-on également lire dans ce document.