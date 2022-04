Aeroports de Paris : ADP vise un retour à la normale à partir de 2024

ADP a publié un chiffre d'affaires au premier trimestre 2022 de 848 millions d'euros, en hausse de 78,9%, porté par la poursuite de la reprise du trafic dans l'ensemble des aéroports du groupe. Celui-ci affiche une hausse de 79,7% sur un an, à 47 millions de passagers, et représente désormais 62,6% du trafic du premier trimestre 2019. Dans les aéroports de Paris, le trafic est quant à lui en hausse de 211,8%, avec une fréquentation de 14,6 millions de passagers, soit 61,4% du trafic d'il y a deux ans à la même époque.



En 2022, le réseau d'aéroports vise un trafic représentant 70% à 80% de celui de 2019. Le retour à des niveaux pré-pandémie est attendu pour 2023-2024, et entre 2024 et 2026 pour les aéroports de Paris.



En terme de résultats, le bénéfice net du groupe devrait être positif dès cette année, ainsi que les suivantes, avec une marge d'EBITDA comprise entre 30% et 35% en 2022-2023, puis entre 35% et 40% en 2024-2025. Le retour à un EBITDA au moins équivalent à celui de 2019 (soit 1,77 milliard d'euros) est attendu pour 2024.