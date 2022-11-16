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    ADP   FR0010340141

AÉROPORTS DE PARIS

(ADP)
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Aeroports de Paris : Document AMF CP. 2022DD871986

16/11/2022 | 18:19
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2022DD871986

15 novembre 2022

FR0010340141 - DD154137

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

PREDICA SA Societe anonyme, membre du conseil d'administration

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : AEROPORTS DE PARIS

LEI : 969500PJMBSFHYC37989

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 14 novembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : CBOE EUROPE - CXE OFF-BOOK

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0010340141

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 128.2000 Euro

VOLUME : 2 474 015.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 128.2000 Euro

VOLUME : 2 474 015.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 15 novembre 2022

COMMENTAIRES :

Predica est membre du Conseil d'Administration d'Aéroports de Paris.

L'acquisition a eu lieu sur CEUO - CBOE EUROPE - CXE OFF-BOOK.

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

ADP - Aéroports de Paris SA published this content on 16 November 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 16 November 2022 17:18:04 UTC.


© Publicnow 2022
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Résultat net 2022 416 M 432 M -
Dette nette 2022 7 977 M 8 287 M -
PER 2022 35,2x
Rendement 2022 0,83%
Capitalisation 14 649 M 15 218 M -
VE / CA 2022 5,27x
VE / CA 2023 4,69x
Nbr Employés 25 720
Flottant 26,4%
Graphique AÉROPORTS DE PARIS
Durée : Période :
Aéroports de Paris : Graphique analyse technique Aéroports de Paris | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique AÉROPORTS DE PARIS
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne CONSERVER
Nombre d'Analystes 18
Dernier Cours de Clôture 148,05 €
Objectif de cours Moyen 125,65 €
Ecart / Objectif Moyen -15,1%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Edward Rodolphe Paul Arkwright Co-Chief Executive Officer
Augustin Pascal de Romanet de Beaune Chairman & Co-Chief Executive Officer
Philippe Pascal Deputy CEO-Finance, Strategy & Administration
David Krieff Director-Information Systems
Fernando Echegaray del Pozo Deputy Chief Executive Officer-Operations
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
AÉROPORTS DE PARIS30.67%15 218
SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO., LTD.18.91%19 613
AENA S.M.E., S.A.-10.45%19 369
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACÍFICO, S.A.B. DE C.V.15.51%8 492
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE, S. A. B. DE C. V.12.55%7 360
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LIMITED1.30%7 085