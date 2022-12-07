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    ADP   FR0010340141

AÉROPORTS DE PARIS

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Aeroports de Paris : Document AMF CP. 2022DD875002

07/12/2022 | 18:22
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2022DD875002

06 décembre 2022

FR0010340141 - DD154442

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

PREDICA SA Societe anonyme, membre du conseil d'administration

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : AEROPORTS DE PARIS

LEI : 969500PJMBSFHYC37989

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 01 décembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Hors plateforme de négociation

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0010340141

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 94.7000 Euro

VOLUME : 34 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 94.7000 Euro

VOLUME : 34 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 06 décembre 2022

COMMENTAIRES :

PREDICA est membre du Conseil de d'administration d' AÉROPORT DE PARIS.

Cette cession est réalisée dans le cadre de la création du FRPS, CREDIT AGRICOLE ASSURANCES RETRAITE S.A.

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

ADP - Aéroports de Paris SA published this content on 07 December 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 07 December 2022 17:21:05 UTC.


© Publicnow 2022
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Résultat net 2022 382 M 402 M -
Dette nette 2022 7 976 M 8 390 M -
PER 2022 33,3x
Rendement 2022 0,95%
Capitalisation 12 769 M 13 433 M -
VE / CA 2022 4,84x
VE / CA 2023 4,29x
Nbr Employés 25 720
Flottant 30,4%
Graphique AÉROPORTS DE PARIS
Durée : Période :
Aéroports de Paris : Graphique analyse technique Aéroports de Paris | Zonebourse
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Tendances analyse technique AÉROPORTS DE PARIS
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TendancesBaissièreNeutreNeutre
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Consensus
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Nombre d'Analystes 18
Dernier Cours de Clôture 129,05 €
Objectif de cours Moyen 126,00 €
Ecart / Objectif Moyen -2,36%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Edward Rodolphe Paul Arkwright Co-Chief Executive Officer
Augustin Pascal de Romanet de Beaune Chairman & Co-Chief Executive Officer
Philippe Pascal Deputy CEO-Finance, Strategy & Administration
David Krieff Director-Information Systems
Fernando Echegaray del Pozo Deputy Chief Executive Officer-Operations
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
AÉROPORTS DE PARIS13.90%13 433
SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO., LTD.22.40%20 078
AENA S.M.E., S.A.-9.04%19 922
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACÍFICO, S.A.B. DE C.V.10.91%7 982
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LIMITED4.03%7 514
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE, S. A. B. DE C. V.16.65%7 468