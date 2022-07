Aeroports de Paris : Groupe ADP s'associe à Lagardère Travel Retail pour développer sa franchise Extime

C'est Lagardère Travel Retail qui a été choisi pour devenir le coassocié du Groupe ADP au sein de la société Extime Duty Free Paris. L'annonce a été faite au marché ce jour. Le groupe aéroportuaire déploie plus avant Extime, sa franchise d'hospitalité et de travel retail (boutiques en duty free) lancée en début d'année au sein de son pôle Commerces & Hospitalité. Extime Duty Free Paris opèrera près de 140 de points de vente de beauté, de gastronomie, de produits techniques et de mode.



Elle sera détenue, sous réserve de l'autorisation des autorités de la concurrence compétentes, par le Groupe ADP à hauteur de 51 % et par Lagardère Travel Retail à hauteur de 49%.





Lagardère Travel Retail France est l'entité française de Lagardère Travel Retail, l'une des deux branches du Groupe Lagardère, qui opère des boutiques et des restaurants dans l'ensemble des segments du commerce en concessions avec plus de 4 800 magasins dans 42 pays. Elle a généré un chiffre d'affaires de 2,29 milliards d'euros en 2021, en hausse de 34,3% par rapport à 2020.





Le Groupe ADP prévoit de retrouver dès 2024 un niveau d'Ebitda supérieur à celui de 2019, soit 1,77 milliard d'euros. Au premier trimestre 2022, le groupe aéroportuaire a enregistré une hausse de 99,8% à 270 millions d'euros de ses activités commerce et services.





L'opérateur aéroportuaire peut envisager plus sereinement la période des grands départs en vacances de ses usagers. Le préavis de grève déposé par les salariés de ses deux plateformes a finalement été retiré en début de journée. La direction du Groupe ADP a proposé une augmentation générale des salaires de 3% et une compensation pour couvrir la perte de salaire provoquée par les mesures mises en place pendant la crise sanitaire.