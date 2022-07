Aeroports de Paris : Le Groupe ADP a retenu Lagardère Travel Retail comme co-actionnaire de la future entreprise commune...

Le Groupe ADP a lancé une consultation publique sur ses activités Duty Free & Retail pour les aéroports de Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly. Lagardère Travel Retail a été choisi pour devenir le coassocié du Groupe ADP au sein de la société Extime Duty Free Paris, dans le cadre du déploiement de la marque d'hospitalité et de Retail, Extime.

Extime Duty Free Paris opèrera près de 140 de points de vente de beauté, de gastronomie, de produits techniques et de mode. Elle sera détenue, sous réserve de l'autorisation des autorités de la concurrence compétentes, par le Groupe ADP à hauteur de 51 % et par Lagardère Travel Retail à hauteur de 49 %.

« Les aéroports étant de véritables lieux de vie, nos passagers veulent - une fois les formalités d'enregistrement et les contrôles passés - pouvoir se détendre, se divertir, faire du shopping et y trouver le meilleur de Paris et de la France en matière de commerces et services. Extime Duty Free Paris, expert du Travel Retail, fera rayonner à Paris la nouvelle marque d'hospitalité du Groupe ADP, Extime afin d'offrir une expérience unique et mémorable à nos passagers », a indiqué Augustin de Romanet, Président-directeur général d'Aéroports de Paris SA-Groupe ADP.

« Les aéroports parisiens sont la première et la dernière image qu'ont beaucoup de voyageurs de Paris, et de la France. Sous la nouvelle et ambitieuse marque Extime, nous nous réjouissons de poursuivre notre partenariat aux côtés des équipes du Groupe ADP afin de proposer aux voyageurs des expériences de shopping inoubliables et mettre à leur portée ce que Paris et la France ont de meilleur à offrir, en termes de culture et de savoir-faire », a déclaré Arnaud Lagardère, Président-Directeur Général, Lagardère SA.