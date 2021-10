Aeroports de Paris : Le Groupe ADP et Air France KLM Martinair Cargo testent les véhicules électriques autonomes d'OROK pour...

Depuis le mois d'août 2021, le Groupe ADP et Air France KLM Martinair Cargo, expérimentent à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle une solution innovante de transport de fret côté piste, grâce aux véhicules électriques autonomes de la startup française OROK.

Cette expérimentation vise à optimiser, à sécuriser et à décarboner les opérations au sol, côté piste et voies de service autour de l'avion, au bénéfice de l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur aéroportuaire.



Lauréate du challenge d'innovation " Play Your Airport " dédié à l'activité cargo - organisé en 2020 par le Groupe ADP -, OROK a développé une solution innovante de véhicules électriques autonomes servant notamment au transport de marchandises et de fret aérien.

Équipés d'un système GPS à la pointe en matière de géolocalisation et de nombreux capteurs permettant d'accéder aux zones de chargement et déchargement proche des avions, ces véhicules autonomes sont supervisés par un serveur doté d'une intelligence artificielle. Capables de transporter entre 30 et 40 valises, des containeurs à bagage ou des palettes chargées de marchandises, ces nouveaux véhicules ont vocation à se substituer aux tracteurs et remorques circulant habituellement entre les entrepôts de fret ou les centres de tri des bagages et les postes de stationnement avions.



Cette solution est en phase d'expérimentation sur l'entrepôt de fret, nommé "G1XL" d'Air France-KLM Cargo. Les tests consistent, dans un premier temps, à transporter des conteneurs avions vides entre deux zones de l'entrepôt au moyen d'un premier prototype " Demokart ". Ils évolueront ensuite progressivement avec l'utilisation d'une nouvelle génération de véhicules plus performants.

Ces véhicules électriques autonomes offrent plusieurs avantages : une réduction des accidents en piste, un acheminement des marchandises et des bagages plus rapide, ou encore une réduction des besoins de surface pour pouvoir manœuvrer…



À propos de cette initiative, Edward Arkwright, Directeur général exécutif du Groupe ADP, a commenté : « Grâce à cette expérimentation du véhicule autonome d'OROK, nous testons aux côtés d'Air France-KLM Cargo des outils innovants pour améliorer la performance et la sécurité des activités de fret aérien, pour lesquelles Paris-Charles de Gaulle est l'un des aéroports leaders. La technologie autonome est très prometteuse et elle peut nous aider à transformer nos process tout en contribuant à accélérer la transition environnementale de nos opérations au sol. »



Christophe Boucher, Directeur général adjoint Air France Cargo, a indiqué : « Air France continue à travailler sur des projets d'avenir innovants lui permettant d'améliorer l'efficacité et la fiabilité de ses opérations, mais aussi de réduire son empreinte carbone. Depuis l'été 2021, les équipes du Cargo ont le plaisir d'accueillir la start-up OROK dans la gare de fret de G1XL. Cette start-up expérimente le transport de palettes et conteneurs à l'aide de véhicules autonomes. Cette collaboration menée conjointement avec le Groupe ADP illustre notre volonté collective de promouvoir des projets porteurs pour la décarbonation de nos activités au sol. »



Et Pierrick Boyer, Président et cofondateur d'OROK, de conclure: « Nous croyons fortement en l'automatisation complète du tarmac car, grâce à ce type de solution, nous apportons une tranquillité opérationnelle et de meilleures conditions de travail, tout en diminuant les coûts opérationnels et les frais liés aux accidents et au retraitement du fret et des bagages. Sans compter l'optimisation des flux et l'aspect écologique puisque notre solution est 100 % électrique. »

