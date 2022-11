Aeroports de Paris : Le Groupe ADP inaugure son premier parc solaire en France

Dans le cadre de la décarbonation de son énergie, le Groupe ADP, le constructeur et producteur Urbasolar et le fournisseur d'électricité GazelEnergie ont signé en 2020 un contrat d'achat direct d'électricité renouvelable de longue durée : un corporate PPA (Power Purchase Agreement) par lequel une entreprise consommatrice s'approvisionne directement auprès de parcs d'énergies renouvelables. Ce contrat prévoit la création pour les besoins du Groupe ADP de trois nouveaux parcs solaires photovoltaïques en France.



La centrale de 6 MWc (mégawatt-crête), à Caveirac, a été mise en service en septembre 2022. Une centrale de 8 MWc sera ainsi construite à Bras le Var, et une de 22 MWc à Villognon en Charente. Elles seront mises en service entre 2023 et 2024.



Avec une production annuelle attendue de 47 gigawatt-heure d'énergie verte sur une durée de 21 ans, ce contrat d'approvisionnement direct en électricité, le premier signé par un groupe aéroportuaire, représente 10 % des besoins en électricité annuels pour faire fonctionner les trois aéroports parisiens, ou encore près de 75% des besoins en éclairage.

Le Groupe ADP permet, grâce à un financement sur le long terme, la construction de nouvelles infrastructures de production d'énergie renouvelable en France, et a ainsi un effet réel, direct et durable sur la transition du mix énergétique en France.



Ce type de contrat est un levier important pour la mise en œuvre de la transition énergétique, et sécurise l'approvisionnement de l'électricité verte pour les besoins de l'entreprise à un prix fixe et compétitif sur le long terme.



Le Groupe ADP se trouve ainsi parmi les premières entreprises françaises à approvisionner son électricité auprès de parcs solaires, spécifiquement construits en France pour ses besoins propres.