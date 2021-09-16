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Aeroports de Paris : Le trafic total du groupe ADP en hausse de 10,8 millions de passagers sur le mois d'août

16/09/2021 | 18:16
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16 septembre (Reuters) - Aeroports de Paris SA:

* LE TRAFIC TOTAL DU GROUPE ADP(1) EST EN HAUSSE DE 10,8 MILLIONS DE PASSAGERS SUR LE MOIS D'AOÛT 2021 PAR RAPPORT À AOÛT 2020

* LE TRAFIC TOTAL DU MOIS D'AOÛT REPRÉSENTE 55,7% DE CELUI D'AOÛT 2019

* EN AOÛT 2021, POUR PARIS AÉROPORT SEUL, LE TRAFIC EST EN HAUSSE DE 2,5 MILLIONS DE PASSAGERS PAR RAPPORT À AOÛT 2020

* EN AOÛT, L'ENSEMBLE DU RÉSEAU D'AÉROPORTS GÉRÉS A ACCUEILLI 20,1 MILLIONS DE PASSAGERS

* EN AOÛT 2021, POUR PARIS AÉROPORT SEUL, 5,8 MILLIONS DE PASSAGERS ACCUEILLIS Texte original[https://bit.ly/3nzhMg2] Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2021
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CA 2021 2 591 M 3 046 M -
Résultat net 2021 -412 M -484 M -
Dette nette 2021 8 112 M 9 539 M -
PER 2021 -23,6x
Rendement 2021 -
Capitalisation 9 588 M 11 280 M -
VE / CA 2021 6,83x
VE / CA 2022 4,62x
Nbr Employés 22 891
Flottant 26,4%
Graphique AÉROPORTS DE PARIS
Durée : Période :
Aéroports de Paris : Graphique analyse technique Aéroports de Paris | Zone bourse
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Tendances analyse technique AÉROPORTS DE PARIS
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Consensus
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Nombre d'Analystes 19
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Objectif de cours Moyen 100,85 €
Ecart / Objectif Moyen 4,08%
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Augustin Pascal de Romanet de Beaune Chairman & Co-Chief Executive Officer
Philippe Pascal Deputy CEO-Finance, Strategy & Administration
Gilles Lévêque Director-Information Systems
Fernando Echegaray del Pozo Deputy Chief Executive Officer-Operations
Secteur et Concurrence
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AÉROPORTS DE PARIS-8.67%11 330
AENA S.M.E., S.A.-8.30%23 115
SYDNEY AIRPORT LIMITED27.93%16 213
SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO., LTD.-43.37%12 836
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LIMITED-2.11%7 765
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACÍFICO, S.A.B. DE C.V.5.29%6 049