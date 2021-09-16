Aeroports de Paris : Le trafic total du groupe ADP en hausse de 10,8 millions de passagers sur le mois d'août

16 septembre (Reuters) - Aeroports de Paris SA:
* LE TRAFIC TOTAL DU GROUPE ADP(1) EST EN HAUSSE DE 10,8
MILLIONS
DE PASSAGERS SUR LE MOIS D'AOÛT 2021 PAR RAPPORT À AOÛT 2020
* LE TRAFIC TOTAL DU MOIS D'AOÛT REPRÉSENTE 55,7% DE CELUI
D'AOÛT
2019
* EN AOÛT 2021, POUR PARIS AÉROPORT SEUL, LE TRAFIC EST EN
HAUSSE
DE 2,5 MILLIONS DE PASSAGERS PAR RAPPORT À AOÛT 2020
* EN AOÛT, L'ENSEMBLE DU RÉSEAU D'AÉROPORTS GÉRÉS A
ACCUEILLI 20,1
MILLIONS DE PASSAGERS
* EN AOÛT 2021, POUR PARIS AÉROPORT SEUL, 5,8 MILLIONS DE
PASSAGERS ACCUEILLIS
Texte original[https://bit.ly/3nzhMg2]
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(Gdansk Newsroom)