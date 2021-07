Aeroports de Paris : Les activités du Groupe ADP continuent d'être affectées par la pandémie de Covid-19

Résultats semestriels 2021 [1] du Groupe ADP

- Trafic du Groupe ADP[2]: baisse de - 26,6 %[3]au 1er semestre 2021 par rapport au 1er semestre 2020, à 48,8 millions de passagers, soit 29,7 % du niveau du trafic groupe du 1er semestre 2019 ;

- Trafic de Paris Aéroport (Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly) : baisse de - 45,7 % au 1er semestre 2021 par rapport au 1er semestre 2020, à 10,7 millions de passagers, soit 20,5 % du niveau du trafic Paris Aéroport du 1er semestre 2019 ;

- Chiffre d'affaires consolidé: baisse de - 15,3 %, à 989 millions d'euros, du fait de l'effet de la pandémie de Covid-19 sur le chiffre d'affaires des activités aéronautiques et commerciales à Paris ;

- EBITDA [4]positif à + 155 millions d'euros, en hausse de + 116 millions d'euros, du fait notamment de gains ponctuels liés au retour en pleine propriété de certains immeubles sur les plates-formes parisiennes et d'effets de base favorables par rapport au 1er semestre 2020 ;

- Résultat opérationnel courantà - 243 millions d'euros, en hausse de + 323 millions d'euros notamment en raison d'un effet de base favorable, lié à la comptabilisation au 1er semestre 2020 de dépréciations d'actifs pour 191 millions d'euros[5];

- Résultat net part du Groupeà - 172 millions d'euros, en hausse de + 371 millions d'euros du fait notamment d'un effet de base favorable lié à des dépréciations d'actifs constatées au 1er semestre 2020 [5] et de l'impact positif de la restructuration de la dette de TAV Tunisie au 1er semestre 2021.

(1) Les comptes de la société de gestion de l'aéroport d'Almaty ont été inclus dans les comptes consolidés de TAV Airports à compter de mai 2021 (sur l'acquisition de la société de gestion de l'aéroport d'Almaty, voir les communiqués de presse du 8 mai 2020 et du 29 avril 2021).

(2) Le Groupe ADP a comptabilisé les résultats de GMR Airports par mise en équivalence à hauteur de 24,99 % entre mars et juin 2020 puis à hauteur de 49 % à partir de juillet 2020 (sur les prises de participation dans la société GMR Airports voir les communiqués de presse des 20 et 26 février 2020, et du 7 juillet 2020).

(3) Chiffre d'affaires des boutiques côté pistes divisé par le nombre de passagers au départ (CA/Pax) à Paris.

(4) La méthode de calcul de la dette financière nette a été modifiée par rapport au 1er semestre 2020. La méthode appliquée au 1er semestre 2021 est la suivante : 'dette financière brute diminuée des dérivés actifs de couverture de juste valeur, de la trésorerie et équivalents de trésorerie et des liquidités soumises à restriction', alors qu'elle était au 1er semestre 2020 la suivante : 'dette brute diminuée des créances et comptes-courants sur les entreprises mises en équivalence, des dérivés actifs de couverture de juste valeur, de la trésorerie et équivalents de trésorerie et des liquidités soumises à restriction'. A titre de comparaison, la dette financière nette au 30 juin 2020, figurant en page 6 du communiqué de presse du 27 juillet 2020 sur les résultats semestriels 2020, s'élevait à 6 576 millions d'euros.

Révision de certaines hypothèses et prévisions 2021 du Groupe ADP par rapport à la publication des résultats annuels 2020

- Révision de l'hypothèse de trafic du Groupe ADPen 2021 comprise entre 40 % et 50 % du trafic en 2019 (45 % à 55 % précédemment) ;

- Révision de l'hypothèse de trafic à Paris Aéroporten 2021 comprise entre 30 % et 40 % du trafic en 2019 (35 % à 45 % précédemment) ;

- Révision de la prévision du ratio EBITDA / Chiffre d'affaires groupe, estimée entre 15 % et 20 % en 2021 (18 % à 23 % précédemment) ;

- Révision du montant des investissements annuels à Parisrégulés et non régulés (hors investissement financier) en 2021-2022 entre 500 et 550 millions d'euros par an (500 - 600 millions d'euros précédemment) ;

- Confirmation du ratio dette financière nette / EBITDA de 6x à 7x d'ici fin 2022.

Augustin de Romanet, Président-directeur général, a déclaré : «

Le 1er semestre 2021 a été marqué par une résurgence de la pandémie. Celle-ci a affecté l'ensemble des activités aéronautiques et commerciales de janvier à mai, la reprise ayant lieu à partir de mi-mai, alors que l'année 2020 n'avait été impactée qu'à partir du mois de mars. Ainsi, le trafic du Groupe ADP a baissé de - 26,6 % par rapport au 1e r semestre 2020, avec un total de 48,8 millions de passagers, soit 29,7 % du trafic du 1er semestre 2019. Sur la même période, le trafic de Paris Aéroport est en baisse de - 45,7 %, avec 10,7 millions de passagers, soit 20,5 % du trafic du 1er semestre 2019. Le chiffre d'affaires consolidé est en baisse de - 15,3 % sur le 1er semestre 2021, à 989 millions d'euros. L'EBITDA est positif, à 155 millions d'euros grâce à des gains ponctuels liés au retour en pleine propriété de certains immeubles sur les plates-formes parisiennes et d'effets de base favorables par rapport au 1er semestre 2020. Le résultat net part du Groupe s'établit à - 172 millions d'euros, en augmentation, principalement en raison de l'effet de base lié aux dépréciations enregistrées au 1er semestre 2020. Le Groupe ADP poursuit ses efforts visant à stabiliser sa situation financière et conserve une trésorerie satisfaisante. Même si nos prévisions techniques de trafic se situent en bas des fourchettes des hypothèses 2021 telles que publiées lors de la présentation des résultats annuels 2020, le groupe est prudent et révise à la baisse ses hypothèses de trafic compte tenu de l'évolution incertaine de la situation sanitaire. Ainsi, la fourchette est désormais de 30 à 40 % du trafic 2019 pour Paris Aéroport, et de 40 % à 50 % du trafic 2019 pour le Groupe ADP. En conséquence, la prévision de ratio EBITDA / chiffre d'affaires du groupe en 2021 a été réduite, passant d'une fourchette de 18 % - 23 % à 15 % - 20 %. L'objectif d'un ratio dette financière nette / EBITDA de 6x à 7x d'ici fin 2022 est maintenu. »