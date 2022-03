Aeroports de Paris : Nominations au sein du Groupe ADP

Augustin de Romanet, Président-directeur général d'Aéroports de Paris SA - Groupe ADP, a procédé aux nominations suivantes :

- Amaury Dumay est nommé Directeur de cabinet du Président-directeur général du Groupe ADP, à compter du 7 mars, en remplacement de Claire Viellard.

- Claire Viellard est nommée adjointe au Directeur du développement international Xavier Hürstel, à compter du 7 mars.

-David Krieff est nommé Directeur des systèmes d'information, à compter du 21 mars, en remplacement de Gilles L évêque , qui a fait valoir ses droits à la retraite.

Au titre de ses nouvelles fonctions, David Krieff intègre le comité exécutif du Groupe ADP.

_____________________

À propos d'

Amaury Dumay

Amaury Dumay, 33 ans, était

depuis 2018 Directeur-adjoint de Cabinet du Président de l'Assemblée nationale. Auparavant, il a exercé les fonctions de Secrétaire général adjoint d'un groupe politique majoritaire au sein de l'Assemblée nationale et de Chef de Cabinet auprès du ministre de la Cohésion des territoires.

Entre 2016 et 2017, il a été élève avocat stagiaire aux cabinets du ministre de l'Économie et de l'Industrie et du secrétaire d'État chargé de l'Industrie, puis élève avocat en droit des sociétés et fusions-acquisitions au sein du cabinet Hoche Société d'avocats.

De 2012 à 2016, il a été collaborateur parlementaire de Richard Ferrand et Gwenegan Bui, députés du Finistère.

Amaury Dumay est titulaire d'un Certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA), d'un Master II en Systèmes de droit comparés et d'un Master I en droit international et européen

À propos de

Claire Viellard

Diplômée de l'Institut d'Études Politiques (IEP) de Paris et de l'Université de Columbia (USA), Claire Viellard, 27 ans, a rejoint le Groupe ADP en septembre 2019, comme chargée de mission auprès du Président-directeur général, avant d'être nommée Directrice de cabinet du Président-directeur général en octobre 2020.

À propos de

David Krieff

David Krieff, 45 ans, est ancien élève de l'École Centrale Paris et de l'École Nationale d'Administration (promotion Marie Curie).

Entre 1999 et 2005, il a occupé le poste d'ingénieur, directeur SI, pour différents groupes dont la RATP, IBM, LVMH et IDM. De 2006 à 2009, il a été responsable process et SI pour France Active et consultant senior pour Beijaflore Finance.

Entre 2013 et 2017, il a exercé la fonction d'inspecteur des Finances et a assuré à ce titre différentes missions de conseil auprès de ministres à Bercy et du Premier ministre. En 2017, il a rejoint le groupe Econocom comme Directeur exécutif - directeur général Finances.

David Krieff avait rejoint le Groupe ADP en 2019, en tant que Directeur des Systèmes d'information adjoint.