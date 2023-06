Aeroports de Paris : Nominations au sein du Groupe ADP

Augustin de Romanet, Président-directeur général d'Aéroports de Paris SA - Groupe ADP, a procédé aux nominations suivantes :

À compter du 1er juillet 2023:

Thierry de Séverac est nommé conseiller auprès du Président-directeur général.

Thierry de Séverac continuera à apporter son expertise au Groupe ADP en accompagnement des structures du groupe en charge des projets majeurs d'infrastructure et d'énergie. Il conserve notamment ses mandats de Président d'Hydrogen Airport, Merchant Aviation, ADP Ingénierie, et d'administrateur de CDG Express ainsi que d'autres sociétés de projet du groupe en France et à l'étranger.

Cette nomination lui permettra de réaliser, en accord avec le Groupe ADP, des engagements personnels et associatifs auxquels il souhaite pouvoir consacrer davantage de temps.

Amélie Lummaux est nommée directrice générale adjointe Développement Durable et Projets, membre du Comité exécutif.

Amélie Lummaux sera chargée d'engager une réflexion visant à la constitution d'un pôle au service du développement durable des infrastructures du groupe, traduisant l'ambition de créer des plateformes performantes et exemplaires, multimodales et multi-énergies, intégrées dans les territoires.

Elle occupait précédemment le poste de directrice du développement durable et des affaires publiques. Elle est diplômée d'HEC.

Baptiste Maurand est nommé directeur d'ECP (Engineering and Capital Projects), membre du Comité Exécutif. Il est rattaché à Amélie Lummaux.

Baptiste Maurand était précédemment directeur adjoint d'ECP, direction de l'ingénierie du Groupe ADP.

Il est ingénieur en chef des Ponts, des Eaux et des Forêts et diplômé de l'Ecole nationale des Travaux Publics de l'Etat et de l'Université de Westminster (Londres). Il est ancien directeur général délégué de HAROPA-Port du Havre.

Renaud Morel est nommé directeur du Développement durable et des Affaire Publiques. Il est rattaché à Amélie Lummaux.

Renaud Morel était précédemment directeur d'ECPO (Engineering and Capital Projects Origination), dont il conserve à titre d'intérim la responsabilité.

Il est ingénieur en chef des Ponts, des Eaux et des Forêts, diplômé de l'Ecole nationale des Travaux Publics de l'Etat et de l'Institut d'Etudes Politiques (IEP) de Lyon.

***

Ces nominations sont cohérentes avec les engagements de la feuille de route 2025 Pioneers qui vise à faire du groupe ADP le leader mondial en matière d'ingénierie aéroportuaire durable. Elles conduiront à une meilleure articulation entre les besoins de développement des plateformes et la prise en compte des enjeux environnementaux et sociétaux. Elles donneront aux équipes d'ingénierie les moyens nécessaires pour faire rayonner leurs missions de conception et de conduite de projets d'infrastructure.