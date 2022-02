Aeroports de Paris : Résultats annuels 2021

Résultats annuels 2021

- Trafic du Groupe ADP [2] en hausse de + 37,2 % [3] , à 160,0 millions de passagers sur l'année 2021 par rapport à 2020, conforme aux prévisions du groupe [4] . Il s'établit à 45,6 % du trafic de 2019 ;

- Trafic de Paris Aéroports (Paris-Chales de Gaulle et Paris-Orly) en hausse de +26,8 %, à 41,9 millions de passagers sur l'année 2021 par rapport à 2020, confrorme aux prévision du groupe [4] . Il s'établit à 38,8 % du trafic de 2019 ;

- Chiffre d'affaires consolidé : en hausse de + 29,9 %, à 2 777 millions d'euros sur l'année 2021 par rapport à l'année 2020, du fait principalement de l'impact de la reprise du trafic sur le chiffre d'affaires à Paris (+ 19,5 % pour le segment Activités aéronautiques et + 27,8 % pour le segment Commerces et services) et en Jordanie (+ 106,8 %), auquel s'ajoute l'effet de l'intégration d'Almaty à compter du 1er mai pour TAV Airports (+73,0 %) ;

- EBITDA [5] à 751 millions d'euros, en hausse de + 583 millions d'euros, du fait notamment de la poursuite du plan d'optimisation opérationnelle et financière, de gains ponctuels liés au retour en pleine propriété d'immeubles sur les plateformes parisiennes, de l'effet de la réforme des impôts de production et d'un effet de base favorable lié à la comptabilisation en 2020 de dépréciations de créances clients ;

- Résultat opérationnel courant à - 29 millions d'euros, en hausse de + 1 094 millions d'euros du fait notamment d'un effet de base favorable lié à la comptabilisation en 2020 de dépréciations d'actifs [6] à Paris et à l'international, et d'une amélioration du résultat des entreprises mises en équivalence, en hausse de + 159 millions d'euros ;

- Résultat net part du Groupe à - 248 millions d'euros, en hausse de + 921 millions d'euros du fait notamment d'un effet de base favorable lié à la comptabilisation en 2020 de dépréciations d'actifs [7] et de l'impact positif de la restructuration de la dette de TAV Tunisie en 2021.

(en millions d'euros - sauf indications contraires) 2021 (1) 2020 (2) 2021/2020 Chiffre d'affaires 2 777 2 137 + 640 M€ + 29,9 % EBITDA 751 168 + 583 M€ N/A Résultat opérationnel courant (29) (1 123) + 1 094 M€ N/A Résultat net part du Groupe (248) (1 169) + 921 M€ N/A CA / Pax Paris (€) (3) 21,6 € 19,1 € - + 13,1 % Dette financière nette (8 011) (7 484) + 527 M€ + 7,0 % (1 Les comptes de la société de gestion de l'aéroport d'Almaty ont été inclus dans les comptes consolidés de TAV Airports à compter de mai 2021 (sur l'acquisition de la société de gestion de l'aéroport d'Almaty, voir page 13 du communiqué des résultats semestriels 2021, publié le 28 juillet 2021. (2) Le Groupe ADP a comptabilisé les résultats de GMR Airports par mise en équivalence à hauteur de 24,99 % entre mars et juin 2020 puis à hauteur de 49 % à partir de juillet 2020 (sur les prises de participation dans la société GMR Airports voir les communiqués de presse des 20 et 26 février 2020, et du 7 juillet 2020). (3) Chiffre d'affaires des boutiques côté pistes divisé par le nombre de passagers au départ (CA/Pax) à Paris.



Hypothèses de trafic et prévisions 2022 du Groupe ADP :

- Hypothèse de trafic du Groupe ADP comprise entre 70 % et 80 % du trafic groupe de 2019 ; - Hypothèse de trafic à Paris Aéroport comprise entre 65 % et 75 % du trafic Paris Aéroport de 2019 ; - Prévision d'une marge d'EBITDA Groupe comprise entre 30 % et 35 % du chiffre d'affaires et d'un résultat net positif ; - Objectif d'investissements (hors investissements financiers) du groupe de1 milliard d'euros par an en moyenne entre 2022 et 2025, dont entre 550 et 600 millions d'euros à Paris en 2022 ; - Prévision d'un ratio dette financière nette / EBITDA de 6x à 7x.



Augustin de Romanet, Président-directeur général, a déclaré :

Les mois de janvier à mai 2021 ont été marqués par une résurgence de la pandémie de Covid-19 qui a affecté l'ensemble des activités du groupe. La reprise de l'activité amorcée à partir de mi-mai s'est poursuivie jusqu'à la fin de l'année conformément aux prévisions du groupe. L'ensemble des indicateurs financiers sont orientés à la hausse en 2021. Au-delà de l'impact positif lié à la reprise du trafic au second semestre, cette évolution s'explique également par la maîtrise des charges courantes, conséquence des économies conjoncturelles initiées dès le début de la crise et des premiers effets des mesures sociales à Paris. Le groupe a par ailleurs réussi à accroître sa qualité de service et son chiffre d'affaires par passager sur les activités commerciales parisiennes dont le niveau dépasse celui de 2019. L'année 2021 a par ailleurs été marquée par le développement des activités internationales, avec notamment l'acquisition de l'aéroport d'Almaty, qui contribue dès 2021 à améliorer l'EBITDA du groupe de façon significative et le gain pour 25 nouvelles années de la concession d'Antalya. Plusieurs actifs à l'international ont fait l'objet d'extension de durée de concession et de restructuration de dette. Les discussions se poursuivent pour les aéroports d'Amman et de Santiago du Chili. La reprise d'activité au second semestre a permis au groupe de stabiliser sa trésorerie entre mi-juillet et décembre 2021, à 2,4 milliards d'euros. Pour l'année 2022, le trafic groupe est attendu entre 70 % et 80 % du niveau de 2019 et celui de Paris Aéroport entre 65 % et 75 % du niveau de 2019. La marge d'EBITDA devrait se situer entre 30 % et 35 % et le résultat net devrait être positif en 2022. L'objectif de l'atteinte d'un niveau de 6x à 7x pour le ratio dette financière nette / EBITDA est maintenu. Enfin, le Groupe ADP a défini une feuille de route stratégique intitulée "2025 Pioneers", porteuse d'un nouvel élan, qui exprime sur la période 2022-2025 la vision de son nouveau modèle aéroportuaire sur le long terme