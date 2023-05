Aéroports de Paris S.A - Trafic du mois d'avril 2023

COMMUNIQUE DE PRESSE

Tremblay-en-France, le 17 mai 2023

Aéroports de Paris SA

Trafic du mois d'avril 2023

Sauf indication contraire, les évolutions ci-après sont exprimées par comparaison avec les données de la même période en 2022.

Trafic groupe 1 : en hausse de + 26,2 %, à 26,2 millions de passagers, soit 97,9 % du trafic de 2019 ;

: en hausse de + 26,2 %, à 26,2 millions de passagers, soit 97,9 % du trafic de 2019 ; Trafic Paris Aéroport : en hausse de + 17,8 %, à 8,2 millions de passagers, soit 86,5 % du trafic de 2019.

Avril 2023 Janvier - Avril 2023 Passagers Var. 23/22 % de trafic

par rapport à 2019 Passagers Var. 23/22 % de trafic

par rapport à 2019 Paris-CDG 5 487 383 + 19,3 % 84,5 % 19 797 945 + 39,8 % 86,2 % Paris-Orly 2 682 217 + 14,9 % 91,0 % 9 416 279 + 28,5 % 92,3 % Paris Aéroport 8 169 600 + 17,8 % 86,5 % 29 214 224 + 36,0 % 88,1 % TAV Airports 6 526 261 + 38,2 % 96,1 % 20 707 024 + 40,7 % 95,1 % GMR Airports1 8 979 548 + 24,8 % 117,6% 34 913 841 + 43,1 % 107,1 % Autres aéroports2 2 508 251 + 32,4 % 89,4 % 10 709 579 + 35,3 % 89,6 % GROUPE ADP1 26 183 660 + 26,2 % 97,9 % 95 544 668 + 39,4 % 95,9 %

TRAFIC PARIS AÉROPORT

REMARQUE IMPORTANTE : Depuis le communiqué du trafic de décembre et de l'année 2022, le tableau de segmentation des faisceaux géographiques à Paris Aéroport ci-après ainsi que les données historiques utilisées pour les calculs de variations et de reprises sont alignés avec les différentes catégories applicables aux redevances aéroportuaires. Il présente la décomposition du faisceau "Europe" distinguant trois catégories : trafic "Schengen", trafic "Royaume Uni et UE hors Schengen", trafic "Autre Europe". Le trafic "DROM-COM" est présenté séparément du faisceau "International", au sein duquel il était intégré jusqu'au communiqué du trafic du mois de novembre 2022. Il est rappelé que les redevances aéroportuaires applicables à ces différents faisceaux sont disponibles sur le site internet de la société.

Avril 2023 Janvier - Avril 2023 Part du trafic Var. 23/22 % de trafic

par rapport à 2019 Part du trafic Var. 23/22 % de trafic

par rapport à 2019 France métropolitaine 13,0 % + 0,8 % 74,6 % 12,9 % + 7,6 % 74,0 % DROM/COM 4,9 % - 2,7 % 96,7 % 5,5 % + 9,1 % 96,9 % Espace Schengen 38,9 % + 15,6 % 96,2 % 35,5 % + 34,2 % 94,2 % Royaume- Uni et UE hors Schengen3 6,1 % + 15,3 % 87,6 % 6,3 % + 60,7 % 90,8 % Autre Europe 2,3 % + 40,5 % 57,4 % 2,2 % + 25,8 % 60,9 % Europe 47,2 % + 16,6 % 92,1 % 43,9 % + 37,0 % 91,3 % Afrique 11,8 % + 34,4 % 86,8 % 13,4 % + 51,3 % 98,5 % Amérique du Nord 11,0 % + 21,6 % 96,4 % 10,5 % + 46,8 % 100,0 % Amérique Latine 2,5 % - 7,6 % 72,8 % 3,2 % + 11,0 % 79,5 % Moyen- Orient 5,4 % + 26,5 % 86,5 % 5,9 % + 44,1 % 94,1 % Asie- Pacifique 4,1 % + 159,7 % 58,7 % 4,6 % + 228,5 % 58,9 % Autre International 34,9 % + 32,0 % 83,5 % 37,7 % + 54,0 % 89,1 % PARIS AEROPORT 100,0 % + 17,8 % 86,5 % 100,0 % + 36,0 % 88,1 %





Avril 2023 Var. 23/22 Var. 23/19 Jan.- Avril 2023 Var. 23/22 Var. 23/19 Taux de corresp. 18,5 % - 1,4 pt - 2,1 pts 21,4 % - 1,3 pt - 2,1 pts Taux de remplissage 84,6 % + 4,3 pts - 3,3 pts 83,7 % + 9,4 pts - 1,6 pt

TRAFIC PASSAGERS PAR AÉROPORT





Avril 2023 Janvier - Avril 2023 Passagers Var. 23/22 % de trafic

par rapport à 2019 Passagers Var. 23/22 % de trafic

par rapport à 2019 Paris-CDG 5 487 383 + 19,3 % 84,5 % 19 797 945 + 39,8 % 86,2 % Paris-Orly 2 682 217 + 14,9 % 91,0 % 9 416 279 + 28,5 % 92,3 % Total Paris Aéroport 8 169 600 + 17,8 % 86,5 % 29 214 224 + 36,0 % 88,1 % Antalya 2 191 781 + 41,6 % 99,9 % 4 991 179 + 36,9 % 99,9 % Almaty 639 441 + 36,2 % 142,3 % 2 550 406 + 45,3 % 151,7 % Ankara 915 735 + 51,9 % 74,3 % 3 398 067 + 38,3 % 71,4 % Izmir 834 944 + 22,6 % 89,9 % 2 777 462 + 16,8 % 74,7 % Bodrum 187 984 + 16,4 % 89,8 % 453 698 + 18,7 % 91,4 % Gazipaşa 52 574 + 19,5 % 76,2 % 177 391 + 30,6 % 104,4 % Médine 709 965 + 37,3 % 99,7 % 3 204 800 + 84,3 % 115,2 % Tunisie 105 700 + 61,9 % 76,5 % 287 137 + 59,5 % 80,3 % Géorgie 306 440 + 48,2 % 83,4 % 1 096 511 + 40,3 % 89,7 % Macédoine du Nord 259 657 + 50,4 % 121,7 % 753 377 + 44,4 % 108,5 % Zagreb 322 040 + 25,9 % 114,7 % 1 016 996 + 37,2 % 114,8 % Total TAV Airports 6 526 261 + 38,2 % 96,1 % 20 707 024 + 40,7 % 95,1 % New Delhi 6 013 303 + 22,1 % 121,0 % 23 752 527 + 41,2 % 109,1 % Hyderabad 2 014 984 + 24,0 % 113,2 % 7 724 034 + 43,7 % 106,3 % Medan 617 813 + 63,2 % 102,7 % 2 439 672 + 62,3 % 92,5 % Goa 333 448 - - 997 608 - - Total GMR Airports4 8 979 548 + 24,8 % 117,6 % 34 913 841 + 43,1 % 107,1 % Santiago du Chili 1 719 837 + 27,2 % 90,1 % 7 669 714 + 28,4 % 86,2 % Amman 713 697 + 41,4 % 88,8 % 2 776 748 + 51,3 % 101,8 % Autres aéroports5 74 717 + 97,6 % 80,4 % 263 117 + 138,2 % 80,7 % GROUPE ADP4 26 183 660 + 26,2 % 97,9 % 95 544 668 + 39,4 % 95,9 %

MOUVEMENTS D'AVIONS PAR AÉROPORT





Avril 2023 Janvier - Avril 2023 Mouvements Var. 23/22 % de trafic

par rapport à 2019 Mouvements Var. 23/22 % de trafic

par rapport à 2019 Paris-CDG 36 867 + 11,2 % 87,6 % 135 461 + 22,1 % 87,9 % Paris-Orly 17 100 + 5,4 % 84,9 % 60 270 + 12,2 % 85,3 % Total Paris Aéroport 53 967 + 9,3 % 86,8 % 195 731 + 18,9 % 87,1 % Antalya 14 960 + 46,1 % 111,2 % 34 383 + 36,5 % 107,6 % Almaty 5 780 + 19,5 % 118,4 % 22 527 + 32,1 % 118,5 % Ankara 6 208 + 34,6 % 79,7 % 23 416 + 29,3 % 74,6 % Izmir 5 056 + 13,8 % 94,9 % 17 337 + 11,8 % 75,7 % Bodrum 1 299 + 15,0 % 93,5 % 3 100 + 13,5 % 92,7 % Gazipaşa 438 + 12,3 % 89,8 % 1 361 + 26,6 % 106,5 % Médine 4 920 + 11,5 % 101,1 % 20 646 + 42,1 % 106,8 % Tunisie 814 + 48,0 % 77,5 % 2 137 + 29,8 % 73,2 % Géorgie 2 912 + 26,2 % 79,6 % 10 532 + 17,1 % 82,0 % Macédoine du Nord 1 841 + 27,5 % 106,8 % 6 010 + 35,0 % 104,2 % Zagreb 3 928 + 13,6 % 104,0 % 13 618 + 12,5 % 104,7 % Total TAV Airports 48 156 + 27,3 % 99,5 % 155 067 + 27,7 % 94,7 % New Delhi 36 210 + 9,4 % 108,6 % 142 631 + 22,2 % 101,7 % Hyderabad 14 117 + 10,4 % 96,8 % 55 937 + 29,4 % 92,7 % Medan 4 869 + 43,7 % 95,5 % 19 458 + 44,7 % 93,8 % Goa 2 298 - - 7 139 - - Total GMR Airports4 57 494 + 12,0 % 104,1 % 225 165 + 25,8 % 98,5 % Santiago du Chili 11 134 + 18,7 % 92,2 % 47 812 + 15,5 % 86,2 % Amman 6 174 + 17,0 % 91,9 % 23 776 + 25,4 % 97,2 % Autres aéroports5 847 + 76,8 % 69,7 % 3 426 + 130,4 % 67,2 % GROUPE ADP4 177 772 + 15,8 % 95,5 % 650 977 + 23,5 % 92,7 %

CALENDRIER FINANCIER (sous réserve de modifications)

Détachement du dividende 6 : Lundi 5 juin 2023

: Lundi 5 juin 2023 Mise en paiement du dividende 6 : Mercredi 7 juin 2023

: Mercredi 7 juin 2023 Prochaine publication de trafic : Trafic du mois de mai 2023 – Lundi 19 juin 2023, après bourse

Trafic du mois de mai 2023 – Lundi 19 juin 2023, après bourse R ésultats financiers du premier semestre 2023 : Jeudi 27 juillet 2023, après bourse

: Jeudi 27 juillet 2023, après bourse Chiffre d'affaires des neuf premiers mois 2023 : Mercredi 25 octobre 2023, après bourse

Le Groupe ADP aménage et exploite des plateformes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2022, le groupe a accueilli sous sa marque Paris Aéroport 86,7 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly et près de 193,7 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le groupe poursuit une stratégie de développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier. En 2022, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 4 688 millions d'euros et le résultat net part du groupe à 516 millions d'euros.

Aéroports de Paris SA au capital de 296 881 806 euros. Siège social : 1 rue de France, Tremblay-en-France 93290. RCS Bobigny 552 016 628.

1 Les variations par rapport à 2022 et taux de reprise par rapport à 2019 ci-dessus sont calculés à périmètre constant, c'est-à-dire hors trafic de l'aéroport de Goa en 2023, ouvert le 5 janvier 2023.

2 Aéroports d'Amman, Santiago du Chili, Antananarivo et Nosy Be.

3 Le trafic avec la Croatie était comptabilisé dans le faisceau UE hors Schengen jusqu'à avril 2023 inclus. Il est désormais comptabilisé au sein du faisceau Espace Schengen depuis avril 2023.

4 Les variations par rapport à 2022 et taux de reprise par rapport à 2019 ci-dessus sont calculés à périmètre constant c'est-à-dire hors trafic de l'aéroport de Goa en 2023, ouvert le 5 janvier 2023.

5 Aéroports d'Antananarivo et Nosy Be.

6 Tel qu'approuvé par l'Assemblée générale des actionnaires du 16 mai 2023 ayant statué sur les comptes 2022.

