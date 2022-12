Tremblay-en-France, le 9 décembre 2022

Aéroports de Paris SA

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées le 6 décembre 2022 (hors contrat de liquidité)

Conformément au règlement (UE) n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché (« MAR ») et à l'autorisation accordée par l'assemblée générale du 17 mai 2022, Aéroports de Paris déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées, hors contrat de liquidité, le 6 décembre 2022.

Date Transaction Nombres de titres Prix pondéré Montant total brut Marché

(code MIC) 06/12/2022 Achat 296 882 133,00 € 39 485 306,00 € XOFF Total 296 882 133,00 € 39 485 306,00 €

Nom de l'émetteur : ADP

LEI : 969500PJMBSFHYC37989

Code ISIN : FR0010340141

Place de cotation : Euronext Paris - Compartiment A – SRD

La description du programme de rachats d'actions est disponible sur le site internet de la société (https://www.parisaeroport.fr/groupe/finances/information-reglementee-amf).

Relations Investisseurs : Cécile Combeau, Eliott Roch + 33 1 48 62 43 23 - invest@adp.fr

Contact presse : Justine Leger, responsable du Pôle Médias et Réputation +33 7 64 67 08 81

Le Groupe ADP aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2021, le groupe a accueilli sous sa marque Paris Aéroport 41,9 millions de passagers à Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 2,1 millions de tonnes de fret et de courrier et près de 118,1 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le groupe poursuit une stratégie de développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier. En 2021, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 2 777 millions d'euros et le résultat net part du groupe à – 248 millions d'euros.

Aéroports de Paris SA au capital de 296 881 806 euros. Siège social : 1 rue de France, Tremblay-en-France 93290. RCS Bobigny 552 016 628.

groupe-adp.com

Pièce jointe