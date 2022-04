COMMUNIQUE FINANCIER

Tremblay-en-France, le 19 avril 2022

Aéroports de Paris SA

Mise à disposition du document d'enregistrement universel 2021





Aéroports de Paris a déposé le 19 avril 2022 un document d'enregistrement universel relatif à l'exercice 2021 auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Ce document est accessible sur le site Internet de la société (http://www.parisaeroport.fr/groupe/finances/information-reglementee-amf) ainsi que sur le site Internet de l’AMF (à l'adresse www.amf-france.org).

Les documents suivants sont notamment intégrés dans le document d'enregistrement universel 2021 :

le rapport financier annuel 2021 ;

le rapport sur le gouvernement d'entreprise ;

le descriptif du programme de rachat d'actions ;

les rapports des commissaires aux comptes ainsi que les informations relatives à leurs les honoraires.

Relations Investisseurs : + 33 1 48 62 43 23 – invest@adp.fr

Contact presse : Lola Bourget, responsable du Pôle Médias et Réputation +33 1 74 25 23 23

Le Groupe ADP aménage et exploite des plateformes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2021, le groupe a accueilli sous sa marque Paris Aéroport 41,9 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 2,1 millions de tonnes de fret et de courrier et près de 118,1 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le groupe poursuit une stratégie de développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier. En 2021, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 2 777 millions d'euros et le résultat net part du groupe à - 248 millions d'euros.

Aéroports de Paris SA au capital de 296 881806 euros. Siège social : 1 rue de France, Tremblay-en-France 93290. RCS Bobigny 552 016 628.

groupeadp.fr

Pièce jointe