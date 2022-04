Tremblay-en-France, le 25 avril 2022

Aéroports de Paris SA

Modalités de mise à disposition ou de consultation

des informations mentionnées à l'article R.225-83 du code de commerce, relatives à l’assemblée générale mixte du 17 mai 2022

En raison du contexte de crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, les modalités de tenue et de participation à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 17 mai 2022 pourraient être amenées à évoluer en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et/ou réglementaire. Les actionnaires devront respecter les mesures sanitaires applicables au moment de la tenue de l’assemblée générale.



Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 17 mai 2022 sur le site Internet de la Société.

L’assemblée générale des actionnaires d'Aéroports de Paris se tiendra le mardi 17 mai 2022 à 15 heures, à la Maison de la Chimie, 28 bis rue Saint Dominique 75007 Paris.

L’avis préalable de réunion comportant notamment l’ordre du jour et le texte des résolutions a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 6 avril 2022 (bulletin n°41).

L'avis de convocation a quant à lui été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 25 avril 2022 et au journal d'annonces légales du 25 avril 2022.

Les modalités de participation et de vote à cette assemblée figurent dans chacun de ces avis.

La brochure de l'avis de convocation et les informations ou documents relatifs à l’assemblée générale, en particulier ceux visés à l'article R.22-10-23 du code de commerce, peuvent être consultés à l'adresse suivante http://www.groupeadp.fr (rubrique Finance/ Assemblée Générale / Assemblée générale 2022), conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Les documents énumérés à l'article R. 225-83 du code de commerce sont mis en ligne sur le site de la société à l’adresse ci-dessus et tenus à disposition des actionnaires à compter de la convocation de l'assemblée, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, et :

tout actionnaire titulaire de titres nominatifs peut, jusqu'au cinquième jour inclusivement avant l'assemblée, demander à la société de lui envoyer ces documents. Pour les titulaires d'actions au porteur, l'exercice de ce droit est subordonnée à la fourniture d'une attestation d'inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité ;

tout actionnaire peut en prendre connaissance au siège social de la société à compter de la convocation et au moins pendant un délai de 15 jours précédant la date de l'assemblée générale.

Contact Relations Investisseurs : +33 1 74 25 31 33 - invest@adp.fr

Contact presse : Lola Bourget + 33 1 74 25 23 23

Le Groupe ADP aménage et exploite des plateformes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2021, le groupe a accueilli sous sa marque Paris Aéroport 41,9 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 2,1 millions de tonnes de fret et de courrier et près de 118,1 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le groupe poursuit une stratégie de développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier. En 2021, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 2 777 millions d'euros et le résultat net part du groupe à - 248 millions d'euros.

Aéroports de Paris SA au capital de 296 881 806 euros. Siège social : 1 rue de France, Tremblay-en-France 93290. RCS Bobigny 552 016 628.

groupeadp.fr

Pièce jointe