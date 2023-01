COMMUNIQUE DE PRESSE

Tremblay-en-France, le 16 janvier 2023

Aéroports de Paris SA

Trafic du mois de décembre 2022 et de l'année 2022

En 2022, le Groupe ADP a accueilli 280,4 millions de passagers1 dans l'ensemble de son réseau d'aéroports, dont 86,7 millions de passagers à Paris Aéroport, soit un taux de reprise du trafic par rapport à 2019 en ligne avec les prévisions, à respectivement 80,9 % pour le groupe et 80,2 % pour Paris Aéroport.

La reprise du trafic a été particulièrement dynamique au deuxième semestre 2022 s'établissant, pour le groupe, à 87,5 % du trafic de 2019 et, pour Paris Aéroport à 88,4% de 2019, après un premier semestre à respectivement 73,3 %2 et 71,6 % du trafic de 2019.

Au mois de décembre 2022, les aéroports parisiens ont enregistré les taux de reprise les plus élevés de l'année avec, à Paris-Charles de Gaulle, un trafic atteignant 88,0% du niveau de décembre 2019 et, à Paris-Orly, un trafic atteignant 108,0% du niveau de décembre 2019.

Sauf indication contraire, les évolutions ci-après sont exprimées par comparaison avec les données de la même période en 2021.

Trafic du mois de décembre 2022 : Trafic groupe : en hausse de + 36,1 %, à 24,4 millions de passagers, soit 93,2 % du trafic de 2019 ; Trafic Paris Aéroport : en hausse de + 45,2 %, à 7,6 millions de passagers, enregistrant le taux de reprise le plus élevé de l'année à 93,7 % du trafic de 2019 ;

Trafic de l'année 2022 : Trafic groupe : en hausse de + 72,6 %, à 280,4 millions de passagers, soit 80,9 % du trafic de 2019, en ligne avec les prévisions (taux de reprise attendu entre 77 % et 83 %) ; Trafic Paris Aéroport : en hausse de + 106,7 %, à 86,7 millions de passagers, soit 80,2 % du trafic de 2019, un niveau pleinement en ligne avec les prévisions (taux de reprise attendu entre 78 % et 82 %), Trafic à Paris-Charles de Gaulle : à 57,5 millions de passagers, soit 75,5 % du trafic de 2019 ; Trafic à Paris-Orly : à 29,2 millions de passagers, soit 91,6 % du trafic de 2019.



TRAFIC GROUPE

PASSAGERS



Décembre 2022 Année 2022 Passagers Var. 22/21 Reprise

vs. 2019 Passagers Var. 22/21 Reprise

vs. 2019 Paris-CDG 5 088 117 + 45,8 % 88,0 % 57 474 033 + 119,4 % 75,5 % Paris-Orly 2 500 891 + 44,0 % 108,0 % 29 187 269 + 85,6 % 91,6 % Paris Aéroport 7 589 008 + 45,2 % 93,7 % 86 661 302 + 106,7 % 80,2 % TAV Airports 4 712 679 + 36,1 % 97,2 % 78 457 645 + 46,7 % 82,2 % GMR Airports 9 470 476 + 30,9 % 91,9 % 87 357 442 + 68,5 % 81,2 % Autres aéroports3 2 647 744 + 30,9 % 90,1 % 27 923 681 + 83,7 % 78,9 % GROUPE ADP 24 419 907 + 36,1 % 93,2 % 280 400 070 + 72,6 % 80,9 %

TRAFIC PARIS AÉROPORT

REMARQUE IMPORTANTE : Le tableau de segmentation des faisceaux géographiques à Paris Aéroport ci-après évolue dans sa présentation pour être aligné avec les différentes catégories applicables aux redevances aéroportuaires (dans ce communiqué ainsi que pour les données historiques utilisés pour les calculs de variations et de reprises ci-après). Ainsi, il présente désormais un niveau de détail supplémentaire avec une décomposition du faisceau "Europe" distinguant trois catégories : trafic "Schengen", trafic "UE hors Schengen et Royaume Uni", trafic "Autre Europe". Le trafic "DROM-COM", dont les données étaient précédemment inclues dans le faisceau "International" est désormais présenté séparément. Il est rappelé que les redevances aéroportuaires applicables à ces différents faisceaux sont disponibles sur le site internet de la société.

Décembre 2022 Année 2022 Part du trafic Var. 22/21 Reprise

vs. 2019 Part du trafic Var. 22/21 Reprise

vs. 2019 France métropolitaine 13,5 % + 10,8 % 82,5 % 14,4 % + 46,5 % 77,2 % DROM/COM 6,0 % + 10,1 % 103,5 % 5,4 % + 54,8 % 98,5 % Espace Schengen 33,1 % + 38,5 % 98,6 % 36,7 % + 113,2 % 86,6 % UE hors Schengen et Royaume-Uni 6,1 % + 127,2 % 84,7 % 6,1 % + 233,3 % 76,9 % Autre Europe 2,1 % + 6,8 % 65,9 % 2,3 % + 51,3 % 55,4 % Europe 41,2 % + 44,6 % 94,0 % 45,1 % + 119,2 % 82,8 % Afrique 14,3 % + 89,8 % 112,6 % 12,7 % + 96,2 % 90,8 % Amérique du Nord 11,3 % + 51,1 % 101,3 % 11,2 % + 201,0 % 82,7 % Amérique Latine 3,3 % + 38,3 % 86,3 % 3,0 % + 151,5 % 76,7 % Moyen-Orient 6,1 % + 54,8 % 103,3 % 5,4 % + 137,8 % 83,6 % Asie-Pacifique 4,4 % + 204,5 % 60,6 % 2,7 % + 249,6 % 33,8 % Autre International 39,3 % + 72,9 % 96,5 % 35,0 % + 142,6 % 76,3 % PARIS AEROPORT 100,0 % + 45,2 % 93,7 % 100,0 % + 106,7 % 80,2 %





Décembre 2022 Var. 22/21 Var. 22/19 Année 2022 Var. 22/21 Var. 22/19 Taux de corresp. 21,4 % -0,7 pt -2,8 pts 20,6 % -1,4 pt -2,2 pts Taux de remplissage 83,1 % 12,6 pts -1,7 pt 81,9 % 12,3 pts -4,5 pts

TRAFIC PASSAGERS PAR AÉROPORT

PASSAGERS



Décembre 2022 Année 2022 Passagers Var. 22/21 Reprise

vs. 2019 Passagers Var. 22/21 Reprise

vs. 2019 Paris-CDG 5 088 117 + 45,8 % 88,0 % 57 474 033 + 119,4 % 75,5 % Paris-Orly 2 500 891 + 44,0 % 108,0 % 29 187 269 + 85,6 % 91,6 % Total Paris Aéroport 7 589 008 + 45,2 % 93,7 % 86 661 302 + 106,7 % 80,2 % Antalya 951 581 + 40,2 % 108,6 % 31 210 119 + 41,8 % 87,5 % Almaty 696 913 + 22,1 % 128,5 % 7 230 156 + 18,5 % 112,6 % Ankara 762 837 + 19,3 % 78,0 % 8 644 967 + 23,0 % 62,9 % Izmir 651 172 + 6,7 % 76,7 % 9 837 110 + 30,0 % 79,6 % Bodrum 83 850 + 10,8 % 102,2 % 3 904 083 + 34,2 % 90,0 % Gazipaşa 34 288 + 1,3 % 114,2 % 705 440 + 21,5 % 65,0 % Médine 743 482 + 165,5 % 98,5 % 6 340 684 + 260,7 % 75,6 % Tunisie 65 666 + 57,1 % 109,0 % 1 476 131 + 181,6 % 48,5 % Géorgie 294 083 + 36,2 % 118,8 % 3 612 927 + 64,9 % 83,8 % Macédoine du Nord 181 071 + 34,0 % 92,0 % 2 371 423 + 70,4 % 88,6 % Zagreb 247 736 + 38,0 % 107,2 % 3 124 605 + 122,5 % 90,9 % Total TAV Airports 4 712 679 + 36,1% 97,2 % 78 457 645 + 46,7 % 82,2 % New Delhi 6 150 559 + 22,7 % 97,5 % 59 490 074 + 60,2 % 86,9 % Hyderabad 1 911 831 + 20,3 % 92,9 % 19 042 499 + 58,8 % 85,6 % Cebu 757 960 + 234,4 % 64,4 % 5 533 315 + 320,2 % 43,7 % Medan 650 126 + 59,1 % 85,8 % 3 291 554 + 134,7 % 78,7 % Total GMR Airports 9 470 476 + 30,9 % 91,9 % 87 357 442 + 68,5 % 81,2 % Santiago du Chili 1 845 030 + 23,3 % 87,0 % 18 744 155 + 87,2 % 76,1 % Amman 660 274 + 40,5 % 100,1 % 7 837 501 + 71,9 % 87,8 % Autres aéroports4 142 440 + 151,1 % 89,3 % 1 342 025 + 114,1 % 72,5 % GROUPE ADP 24 419 907 + 36,1 % 93,2 % 280 400 070 + 72,6 % 80,9 %

MOUVEMENTS D'AVIONS PAR AÉROPORT

MOUVEMENTS D'AVIONS



Décembre 2022 Année 2022 Mouvements Var. 22/21 Reprise

vs. 2019 Mouvements Var. 22/21 Reprise

vs. 2019 Paris-CDG 34 657 + 18,7 % 90,3 % 402 849 + 61,1 % 80,9 % Paris-Orly 16 476 + 27,0 % 103,8 % 195 791 + 65,1 % 89,7 % Total Paris Aéroport 51 133 + 21,3 % 94,3 % 598 640 + 62,4 % 83,5 % Antalya 6 752 + 25,9 % 114,0 % 187 032 + 48,2 % 94,8 % Almaty 6 285 + 20,1 % 117,6 % 64 933 + 14,2 % 100,7 % Ankara 5 221 + 6,5 % 80,5 % 60 302 + 8,9 % 66,9 % Izmir 4 253 + 7,8 % 77,7 % 62 369 + 21,2 % 81,4 % Bodrum 616 + 4,1 % 114,5 % 25 352 + 25,6 % 92,2 % Gazipaşa 279 + 4,9 % 108,1 % 5 062 + 6,7 % 71,0 % Médine 4 706 + 85,3 % 93,4 % 46 823 + 136,3% 77,3 % Tunisie 502 + 19,2 % 99,0 % 10 773 + 123,7 % 56,8 % Géorgie 2 848 + 15,4 % 112,3 % 35 184 + 31,2 % 83,5 % Macédoine du Nord 1 481 + 13,1 % 93,4 % 19 448 + 29,8 % 89,2 % Zagreb 3 381 + 5,1 % 100,9 % 42 310 + 42,9 % 93,9 % Total TAV Airports 36 324 + 20,1 % 98,1 % 559 588 + 36,2 % 85,9 % New Delhi 36 907 + 6,0 % 93,2 % 392 945 + 35,8 % 89,0 % Hyderabad 13 296 + 10,1 % 78,4 % 145 368 + 32,0 % 79,2 % Cebu 7 214 + 235,8 % 74,8 % 52 305 + 267,0 % 49,5 % Medan 5 439 + 38,5 % 93,0 % 27 797 + 87,2 % 82,7 % Total GMR Airports 62 856 + 18,7 % 87,2 % 618 415 + 44,3 % 80,9 % Santiago du Chili 11 867 + 21,1 % 86,9 % 123 642 + 59,0 % 78,6 % Amman 5 664 + 13,9 % 92,5 % 68 325 + 46,6 % 85,7 % Autres aéroports5 1 821 + 114,7 % 80,7 % 18 041 + 53,0 % 71,7 % GROUPE ADP 169 665 + 23,8 % 94,5 % 1 986 651 + 49,5 % 84,1 %

Relations Investisseurs : Cécile Combeau, Eliott Roch - +33 1 74 25 31 33 - invest@adp.fr

Contact presse : Justine Léger, responsable du Pôle Médias et Réputation +33 1 74 25 23 23

Le Groupe ADP aménage et exploite des plateformes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2021, le groupe a accueilli sous sa marque Paris Aéroport 41,9 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 2,1 millions de tonnes de fret et de courrier et près de 118,1 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le groupe poursuit une stratégie de développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier. En 2021, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 2 777 millions d'euros et le résultat net part du groupe à - 248 millions d'euros.

Aéroports de Paris SA au capital de 296 881 806 euros. Siège social : 1 rue de France, Tremblay-en-France 93290. RCS Bobigny 552 016 628. groupe-adp.com

1 Le trafic groupe intègre les aéroports opérés par le groupe ADP en pleine propriété (y compris partielle) ou en concession, accueillant du trafic commercial régulier de passagers, à l'exclusion des aéroports sous contrat de gestion. L'historique du trafic sur la période 2019 - 2022 des différentes plateformes du groupe est disponible sur le site internet de la société.

2 Excluant le trafic du Terminal Hajj de Jeddah, sous contrat de gestion.

3 Aéroports de Amman, Santiago du Chili, Conakry, Antananarivo et Nosy Be.

4 Aéroports de Conakry, Antananarivo et Nosy Be.

5 Aéroports de Conakry, Antananarivo et Nosy Be.

