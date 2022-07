Aéroports de Paris SA - Trafic du mois de juin 2022 et révision à la hausse des hypothèses de trafic

COMMUNIQUE DE PRESSE

Tremblay-en-France, le 18 juillet 2022

Aéroports de Paris SA

Trafic du mois de juin 2022

Révision à la hausse des hypothèses de trafic

Au premier semestre 2022, le trafic du Groupe atteint 118,2 millions de passagers, dont 37,5 millions de passagers pour Paris Aéroport, soit respectivement 71,9 % et 71,6 % du niveau de trafic pour la même période en 2019.

Compte tenu du trafic enregistré au premier semestre le groupe révise ses hypothèses pour 2022 comme suit :

Groupe ADP : trafic entre 7 4 et 8 4 % du niveau de 2019 (contre 70 à 80% de 2019 précédemment)

Paris Aéroport : trafic entre 72 et 82 % du niveau de 2019 (contre 65 à 75% de 2019 précédemment)

L'impact de ces nouvelles hypothèses sur les guidances financières 2022 de Groupe ADP sera précisé à la lumière des résultats semestriels 2022 publiés le jeudi 28 juillet après la clôture du marché.

Le trafic total du Groupe ADP1 est en hausse de + 15,9 millions de passagers en juin 2022 par rapport à juin 2021 avec 26,3 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Il représente 81,8 % du niveau du trafic groupe du mois de juin 2019.

Depuis le début de l'année, le trafic du Groupe ADP est en hausse de + 134,4 % par rapport à 2021, à 118,2 millions de passagers, soit 71,9 % du niveau du trafic groupe sur la même période en 2019.

Sauf indication contraire, les évolutions ci-après sont exprimées par comparaison avec le mois de juin 2021.

S'agissant de Paris Aéroport :

Le trafic de juin 2022 est en hausse de + 5,3 millions de passagers, avec 8,1 millions de passagers accueillis. Il représente 82,1 % du trafic de Paris Aéroport du mois de juin 2019. En juin 2022, Paris-Charles de Gaulle a accueilli 5,5 millions de passagers (+ 3,8 millions de passagers) , soit 78,8 % du trafic de juin 2019, et Paris-Orly 2,7 millions de passagers (+ 1,5 million de passagers), soit 89,6 % du trafic de juin 2019. Depuis le début de l'année, le trafic à Paris Aéroport est en hausse de + 26,7 millions de passagers par rapport au 1er semestre 2021, à 37,5 millions de passagers, soit 71,6 % du niveau de trafic sur la même période en 2019.

À Paris-Charles de Gaulle, l'ensemble des terminaux sont actuellement ouverts au trafic de passagers à l'exception du Terminal 1. À Paris-Orly, tous les secteurs sont ouverts.

Pour le mois de juin 2022 :

Le trafic international (hors Europe, dont DROM-COM) est en hausse de + 2,0 millions de passagers , à 77,0 % du niveau de juin 2019. Tous les faisceaux sont en croissance: Amérique du Nord + 785 629 passagers , à 81,2 % du niveau de juin 2019, Asie-Pacifique + 153 320 passagers , à 33,1 % du niveau de juin 2019, Amérique Latine + 153 967 passagers , à 74,3 % du niveau de juin 2019, Moyen-Orient + 264 998 passagers , à 84,0 % du niveau de juin 2019, Afrique + 527 237 passagers , à 90,9 % du niveau de juin 2019;

à 77,0 % du niveau de juin 2019. Tous les faisceaux sont en croissance: Amérique du Nord + 785 629 passagers à 81,2 % du niveau de juin 2019, Asie-Pacifique + 153 320 passagers à 33,1 % du niveau de juin 2019, Amérique Latine + 153 967 passagers à 74,3 % du niveau de juin 2019, Moyen-Orient + 264 998 passagers à 84,0 % du niveau de juin 2019, Afrique + 527 237 passagers à 90,9 % du niveau de juin 2019; Le trafic Europe (hors France) est en hausse de + 2,8 millions de passagers , à 87,1 % du niveau de juin 2019 ;

à 87,1 % du niveau de juin 2019 ; Le trafic France métropolitaine est en hausse de + 504 491 passagers , à 80,3 % du niveau de juin 2019 ;

à 80,3 % du niveau de juin 2019 ; Le trafic DROM-COM (inclus dans le faisceau international) est en hausse de + 115 734 passagers , à 89,0 % du niveau de juin 2019 ;

à 89,0 % du niveau de juin 2019 ; Le nombre de passagers en correspondance est de 804 019 passagers, en hausse de + 479 511 passagers, à 77,1 % du niveau de juin 2019. Le taux de correspondance s'établit à 19,6 %, en baisse de – 2,3 points.





Dans le contexte créé par l'invasion de l'Ukraine par la Russie et les sanctions internationales prononcées à l'égard de la Russie, le groupe suit l'évolution de la situation afin d'en déterminer les conséquences à court, moyen et long terme. En 2019, le trafic avec l'Ukraine et la Russie représentait 1,4 % du trafic total de Paris Aéroport, ainsi que 17,1 %2 du trafic total de TAV Airports, soit 27,9 %2 du trafic international de TAV Airports. À ce stade, bien que le trafic aérien entre d'une part la Russie et l'Ukraine, et d'autre part les plateformes aéroportuaires exploitées par le Groupe ADP situées au sein de l'Union européenne (en provenance ou à destination) soit fortement impacté, le groupe n'anticipe pas, en l'absence d'évolution notable de la situation, que les conséquences du conflit soient de nature à remettre en question ses prévisions financières et ses hypothèses de trafic pour l'année 2022.

S'agissant des plateformes du Groupe ADP à l'international :

Le trafic de TAV Airports, dont le Groupe ADP détient 46,4 % du capital, est en hausse de + 3,9 millions de passagers en juin 2022, à 8,5 millions de passagers, soit 80,2 % du trafic de juin 2019. Il est en hausse de + 102,6 % depuis le début de l'année par rapport à la même période en 2021, soit 72,8 % du trafic sur la même période en 2019.

Le trafic de GMR Airports, dont le Groupe ADP détient 49 % du capital, est en hausse de + 5,3 millions de passagers en juin 2022, à 7,3 millions de passagers, soit 86,7% du trafic de juin 2019. Il est en hausse de + 88,8 % au 1er semestre par rapport à la même période de 2021, soit 76,2 % du trafic par rapport à la même période en 2019.

Le trafic d'Amman, dont le Groupe ADP détient 51 % du capital, est en hausse de + 322 662 de passagers en juin 2022, à 711 983 passagers, soit 85,1 % du trafic de juin 2019. Il est en hausse de + 2,0 millions de passagers depuis le début de l'année par rapport à la même période en 2021, soit 78,3 % du trafic sur la même période en 2019.

Le trafic de Santiago du Chili, dont le Groupe ADP détient 45 % du capital, est en hausse de + 829 413 passagers en juin 2022, à 1,3 million passagers, soit 74,3 % du trafic de juin 2019. Il est en hausse de + 5,4 millions de passagers depuis le début de l'année par rapport à la même période en 2021, soit 69,2 % du trafic sur la même période en 2019.

Toutes les plateformes du Groupe sont ouvertes aux vols commerciaux. Des restrictions locales peuvent néanmoins s'appliquer, en particulier aux vols internationaux dans les aéroports du Groupe.



Passagers Juin 2022 Var. 22/21

(en passagers) Janv. – Juin 2022 Var. 22/21

(en %) 12 mois

glissants Var. 22/21

(en %) Paris-CDG 2 697 825 + 1 523 945 12 613 395 + 207,1 % 24 230 380 + 163,9 % Paris-Orly 5 450 028 + 3 762 599 24 839 405 + 275,3 % 44 417 110 + 199,6 % Total Paris Aéroport 8 147 853 + 5 286 544 37 452 800 + 249,2 % 68 647 490 + 185,9 % Santiago du Chili 1 334 065 + 829 413 8 710 432 + 161,4 % 15 391 052 + 181,0 % Amman 711 983 + 322 662 3 248 467 + 163,4 % 6 574 319 + 281,2 % New Delhi 5 126 045 + 3 619 388 27 191 467 + 83,4 % 49 504 737 + 87,0 % Hyderabad 1 646 282 + 1 220 577 8 747 445 + 80,2 % 15 883 143 + 71,7 % Cebu 511 524 + 414 588 2 115 086 + 348,2 % 2 960 077 + 298,8 % Total GMR Airports 7 283 851 + 5 254 553 38 053 998 + 88,8 % 68 347 957 + 87,4 % Antalya 3 911 395 + 2 180 540 10 219 631 + 143,3 % 28 027 469 + 145,2 % Almaty 684 779 + 120 838 3 053 271 + 11,8 % 6 425 288 + 34,8 % Ankara 732 986 + 114 934 3 905 235 + 62,3 % 8 513 446 + 78,4 % Izmir 1 002 634 + 320 387 4 238 547 + 69,8 % 9 413 308 + 70,7 % Bodrum 550 111 + 193 283 1 294 521 + 86,8 % 3 521 493 + 85,3 % Gazipaşa 82 324 + 35 046 299 421 + 108,1 % 763 578 + 133,9 % Médine 505 661 + 389 233 2 765 710 + 326,0 % 3 874 403 + 236,0 % Tunisie 175 823 + 109 864 461 508 + 258,0 % 856 860 + 159,2 % Géorgie 310 406 + 98 871 1 378 076 + 147,2 % 3 011 960 + 355,5 % Macédoine du Nord 236 557 + 122 410 948 815 + 140,7 % 1 945 969 + 161,5 % Zagreb(3) 292 761 + 191 828 1 299 234 + 285,1 % 2 366 340 + 231,2 % Total TAV Airports 8 485 437 + 3 877 234 29 863 969 + 102,6 % 68 720 139 + 112,7 % Autres aéroports 351 249 + 301 421 907 372 + 237,8 % 1 265 502 + 181,2 % Total Groupe ADP(4) 26 314 438 +15 876 983 118 237 038 + 134,4 % 228 946 459 + 127,9 %







Mouvements d'avions Juin 2022 Var. 22/21

(en mouvements) Jan. – Juin 2022 Var. 22/21

(en %) 12 mois

glissants Var. 22/21

(en %) Paris-CDG 17 734 + 8 296 88 543 + 143,5 % 170 736 + 120,0 % Paris-Orly 36 724 + 18 353 184 108 + 114,0 % 348 170 + 88,2 % Total Paris Aéroport 54 458 + 26 649 272 651 + 122,7 % 518 906 + 97,6 % Santiago du Chili 9 043 + 4 446 60 472 + 104,9 % 108 720 + 118,7 % Amman 6 211 + 2 262 31 547 + 107,4 % 62 940 + 172,0 % New Delhi 34 322 + 20 695 185 800 + 47,0 % 348 696 + 53,4 % Hyderabad 12 801 + 7 978 69 335 + 41,3 % 130 380 + 37,9 % Cebu 4 487 + 3 358 19 022 + 227,3 % 27 463 + 196,5 % Total GMR Airports 51 610 + 32 031 274 157 + 51,3 % 506 539 + 53,0 % Antalya 22 835 + 12 018 65 685 + 136,4 % 166 462 + 137,2 % Almaty 6 226 + 1 329 29 103 + 14,3 % 60 513 + 25,4 % Ankara 5 304 + 617 28 885 + 46,0 % 64 509 + 62,8 % Izmir 6 493 + 1 857 27 852 + 53,5 % 61 283 + 48,4 % Bodrum 3 697 + 1 162 9 091 + 74,8 % 24 155 + 76,5 % Gazipaşa 568 + 157 2 213 + 69,6 % 5 669 + 101,4 % Médine 4 353 + 2 925 22 957 + 173,2 % 34 367 + 145,8 % Tunisie 1 268 + 746 3 710 + 160,9 % 7 103 + 92,5 % Géorgie 2 944 + 200 14 850 + 71,4 % 33 006 + 149,7 % Macédoine du Nord 2 091 + 629 8 367 + 51,5 % 17 831 + 70,7 % Zagreb(3) 3 763 + 1 337 19 586 + 83,8 % 38 533 + 77,9 % Total TAV Airports 59 542 + 22 977 232 299 + 75,5 % 513 431 + 84,1% Autres aéroports 2 362 + 1 361 9 282 + 59,3 % 15 247 + 52,5% Total Groupe ADP(4) 183 226 +89 726 880 408 + 80,9 % 1 725 783 + 80,6%







Répartition géographique

Paris Aéroport (Paris-CDG et Paris-Orly) Juin 2022

Var. 22/21

(en passagers) Part dans

trafic total Jan. - Juin 2022

Var. 22/21

(en passagers) Part dans trafic total France métropolitaine + 69,2 % 15,1 % + 3 140 019 15,8 % Europe + 244,7 % 48,1 % + 13 343 772 45,6 % Autre International



Dont + 200,9 % 36,8 % + 10 242 544 38,6 % Afrique + 135,9 % 11,2 % + 2 784 246 11,8 % Amérique du Nord + 385,5 % 12,1 % + 3 312 813 10,5 % Amérique Latine + 335,5 % 2,5 % + 962 952 3,4 % Moyen-Orient + 221,2 % 4,7 % + 1 446 640 5,3 % Asie-Pacifique + 376,3 % 2,4 % + 539 324 2,0 % DROM-COM + 58,5 % 3,8 % + 1 196 569 5,7 % Total Paris Aéroport + 184,8 % 100,0 % + 17 680 011 100,0 %





Paris Aéroport (Paris-CDG et Paris-Orly) Juin 2022 Var. 22/21 Jan. - Juin 2022 Var. 22/21 Passagers en correspondance(1) 804 019 + 147,8 % 3 979 458 + 172,9 % Taux de correspondance 19,6 % - 2,3 pts 21,4 % - 6,1 pts Taux de remplissage 85,8 % + 19,6 pts 78,4 % + 19,8 pts

(1) Passagers au départ

1 Le trafic groupe est comptabilisé à périmètre constant, retraité des évolutions suivantes : les acquisitions des aéroports de Delhi, d'Hyderabad, de Mactan-Cebu et d'Almaty, ainsi que le non-renouvellement du contrat d'assistance technique (TSA) relatif à l'aéroport de Maurice.

2 Incluant les aéroports d'Almaty et de Zagreb.

3 Le Groupe ADP et TAV Airports détiennent respectivement 21 % et 15 % du capital de l’aéroport de Zagreb. Pour être conforme aux présentations de TAV Airports, le trafic de l’aéroport de Zagreb est intégré au trafic du groupe TAV Airports.

4. Le trafic groupe est comptabilisé à périmètre constant, retraité des évolutions suivantes : les acquisitions des aéroports de Delhi, d'Hydearbad, de Mactan-Cebu et d'Almaty, ainsi que le non-renouvellement du contrat d'assistance technique (TSA) relatif à l'aéroport de Maurice. Sur 12 mois glissants le trafic n'inclut pas celui de Maurice. Si le trafic de Maurice était comptabilisé jusqu'au 31 décembre 2021, le trafic Total Groupe ADP en 12 mois glissant serait en hausse de + 128,0 %.

