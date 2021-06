Aeroports de Paris : Aéroports de Paris SA - Trafic du mois de mai 2021

COMMUNIQUE DE PRESSE

Tremblay-en-France, le 16 juin 2021

Aéroports de Paris SA

Trafic du mois de mai 2021

Le trafic total du Groupe ADP1 a augmenté de 5,7 millions de passagers sur le mois de mai 2021 par rapport à mai 2020 avec 6,3 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Il représente 21,2 % du niveau du trafic groupe du mois de mai 20191.

En mai 2021, pour Paris Aéroport seul, le trafic est en hausse de 1,7 million de passagers par rapport à mai 2020, avec 1,9 million de passagers accueillis. Il représente 20,4 % du trafic Paris Aéroport du mois de mai 2019. En mai 2021, Paris-Charles de Gaulle a accueilli 1,1 million de passagers (+ 0,9 million de passagers2 , soit 17,4 % du trafic de mai 2019) et Paris-Orly 0,8 million de passagers (+ 0,8 million de passagers2, soit 27,6 % du trafic de mai 2019).

À Paris-Charles de Gaulle, les terminaux 2B, 2D, 2E et 2F sont actuellement ouverts afin d'accueillir l'ensemble du trafic commercial de passagers. Les terminaux 2B, 2D et le bâtiment de jonction 2B-2D sont ouverts depuis le 2 juin 2021. À Paris-Orly, les différents secteurs sont ouverts au trafic commercial de passagers, à l'exception des portes d'embarquement B d'Orly 1. Orly 4 est ouvert depuis le 21 mai 2021 et Orly 1 est ouvert depuis le 15 juin 2021.

S'agissant des plates-formes du Groupe ADP à l'international, le terminal Hajj de Djeddah en Arabie Saoudite ainsi que l'aéroport de Nosy Be à Madagascar sont fermés. L'aéroport d'Antananarivo est fermé au trafic international. Les autres plateformes sont ouvertes aux vols commerciaux, des restrictions locales peuvent néanmoins s'appliquer, en particulier sur les vols internationaux. Les aéroports de Delhi et d'Hyderabad sont ouverts aux vols commerciaux domestiques et internationaux se limitant aux pays avec lesquels l'Inde a signé des accords bilatéraux.

Pour Paris Aéroport et sur le mois de mai 20212 :

Le trafic international (hors Europe, incluant DROM-COM) est en progression par rapport à 2020 (+ 466 075 passagers 2 , soit 16,5 % du niveau de mai 2019) du fait d'une croissance sur les faisceaux suivants : Afrique (+ 182 342 passagers 2 , soit 26,6 % du niveau de mai 2019), l’Amérique du Nord (+ 87 263 passagers 2 , soit 10,1 % du niveau de mai 2019), Amérique Latine (+ 29 041 passagers 2 , soit 13,6 % du niveau de mai 2019), Moyen-Orient (+ 84 051 passagers 2 , soit 22,1 % du niveau de mai 2019), Asie-Pacifique (+ 16 771 passagers 2 , soit 5,7 % du niveau de mai 2019) ;

soit 17,6 % du niveau de mai 2019) ; Le trafic France métropolitaine est en croissance (+ 508 669 passagers 2 , soit 38,9 % du niveau de mai 2019) ;

soit 38,9 % du niveau de mai 2019) ; Le trafic DROM-COM (inclus dans le faisceau international) est en hausse (+ 66 607 passagers 2 , soit 26,7 % du niveau de mai 2019) ;

soit 26,7 % du niveau de mai 2019) ; Le nombre de passagers en correspondance est de 226 775 passagers, en hausse de 210 233 passagers2, soit 22,5 % du niveau de mai 2019. Le taux de correspondance s'est établi à 24,4 %, en hausse de 4,2 points2.





Depuis le début de l'année, le trafic du Groupe ADP est en baisse de - 39,6 % par rapport à 2020, à 38,3 millions de passagers, soit 29,0 % du niveau du trafic groupe sur la même période en 2019, tandis que le trafic à Paris Aéroport est en baisse de - 58,8 %, à 7,9 millions de passagers, ce qui représente 18,6 % du niveau de trafic sur la même période en 2019.

Le trafic de TAV Airports, dont le Groupe ADP détient 46,4 % du capital3, est en hausse de 2,2 millions de passagers sur le mois de mai 20212, à 2,4 millions de passagers, soit 27,5 % du trafic de mai 2019. Il est en baisse de – 21,9 % depuis le début de l'année par rapport à la même période de 2020. Le trafic de TAV Airports intègre depuis le 1er mai 2021 le trafic de l'aéroport d'Almaty au Kazakhstan, suite à la signature d'un accord portant sur son acquisition4.

Le trafic de l'aéroport de Santiago du Chili, dont le Groupe ADP détient 45 % du capital, est en hausse de 0,3 million de passagers sur le mois de mai 20212, à 0,4 million de passagers, soit 21,5 % du trafic de mai 2019. Il est en baisse de – 55,9 % depuis le début de l'année par rapport à la même période de 2020.

Le trafic d'Amman, dont le Groupe ADP détient 51 % du capital, est en hausse de 0,2 million de passagers sur le mois de mai 20212, à 0,2 million de passagers, soit 41,5 % du trafic de mai 2019. Il est en baisse de – 45,1 % depuis le début de l'année par rapport à la même période de 2020.

Le trafic de GMR Airports, dont le Groupe ADP détient 49 % du capital5 depuis le mois de juillet 2020, est en hausse de 1,1 million de passagers sur le mois de mai 20212, à 1,4 million de passagers, soit 16,5 % du trafic de mai 2019. Il est en baisse de - 21,6 % depuis le début de l'année par rapport à la même période de 2020.



Passagers Mai 2021 Var. 21/20

(en passagers) Jan.- Mai 2021 Var. 21/20

(en %) 12 mois

glissants Var. 21/20

(en %) Paris-CDG 1 121 584 + 918 197 4 931 172 - 63,3 % 13 764 171 - 77,1 % Paris-Orly 764 755 + 764 747 2 933 533 - 48,3 % 8 059 429 - 67,2 % Total Paris Aéroport 1 886 339 + 1 682 944 7 864 705 - 58,8 % 21 823 600 - 74,2 % Santiago du Chili 407 094 + 326 332 2 773 673 - 55,9 % 5 015 470 - 75,1 % Amman 242 134 + 230 941 844 163 - 45,1 % 1 358 194 - 81,0 % New Delhi 981 360 + 786 175 13 320 030 - 15,9 % 25 986 533 - 54,6 % Hyderabad 303 834 + 269 785 4 427 936 - 8,7 % 9 115 166 - 49,1 % Cebu 94 153 + 89 583 375 004 - 84,6 % 675 046 - 93,1 % Total GMR Airports 1 379 347 + 1 145 543 18 122 970 - 21,6 % 35 776 745 - 57,9 % Antalya 718 444 + 715 066 2 471 326 + 5,6 % 9 902 111 - 66,2 % Almaty 496 132 + 396 839 2 167 739 + 61,2 % 4 440 438 - 20,6% Ankara 299 754 + 290 770 1 763 607 - 31,5 % 4 246 480 - 59,5 % Izmir 309 962 + 303 713 1 811 939 - 17,6 % 5 072 641 - 48,7 % Bodrum 119 504 + 119 504 349 852 + 59,2 % 1 623 483 - 55,8 % Gazipaşa Alanya 19 584 + 19 584 104 053 + 32,9 % 300 213 - 65,9 % Médine 110 162 + 108 992 532 858 - 68,9 % 1 067 920 - 83,6 % Tunisie 21 880 + 20 647 62 965 - 52,5 % 265 530 - 89,6 % Géorgie 139 049 + 135 132 345 886 - 35,2 % 452 596 - 86,0 % Macédoine du Nord 75 027 + 74 104 280 077 - 35,3 % 629 990 - 71,3 % Zagreb(6) 69 019 + 55 138 236 439 - 53,0 % 657 929 - 76,0 % Total TAV Airports(7) 2 378 517 + 2 239 489 8 455 134 - 21,9 % 24 715 025 - 65,5 %





Mouvements d'avions Mai 2021 Var. 21/20

(en mouvements) Jan.- Mai 2021 Var. 21/20

(en %) 12 mois

glissants Var. 21/20

(en %) Paris-CDG 14 854 + 9 787 67 676 - 35,2 % 175 522 - 56,7 % Paris-Orly 6 827 + 6 760 26 923 - 35,0 % 68 553 - 59,5 % Total Paris Aéroport 21 681 + 16 547 94 599 - 35,1 % 244 075 - 57,5 % Santiago du Chili 3 860 + 2 884 24 916 - 39,6 % 46 350 - 64,6 % Amman 2 892 + 2 402 11 261 - 28,1 % 19 816 - 69,5 % New Delhi 12 055 + 9 822 112 756 + 5,1 % 223 451 - 40,2 % Hyderabad 4 421 + 3 931 44 248 + 1,6 % 93 384 - 38,3 % Cebu 1 110 + 1046 4 692 - 79,3 % 8 519 - 90,0 % Total GMR Airports 17 586 + 14 799 161 696 - 6,8 % 325 354 - 46,6 % Antalya 5 056 + 5 028 17 874 + 13,2 % 64 235 - 60,1 % Almaty 4 643 + 1 755 20 574 + 19,8 % 46 556 - 18,7 % Ankara 2 673 + 2 603 15 094 - 16,1 % 36 882 - 46,8 % Izmir 2 493 + 2 434 13 708 - 7,2 % 39 441 - 36,7 % Bodrum 781 + 781 2 696 + 86,1 % 11 802 - 48,8 % Gazipaşa Alanya 180 + 180 916 + 44,3 % 2 567 - 55,1 % Médine 1 661 + 1 591 6 975 - 43,9 % 12 997 - 73,0 % Tunisie 304 + 288 900 - 24,0 % 3 182 - 79,5 % Géorgie 2 062 + 1 534 5 918 - 14,5 % 11 062 - 65,8 % Macédoine du Nord 1 120 + 948 4 062 - 1,0 % 8 988 - 50,7 % Zagreb(6) 2 092 + 1520 8 232 - 12,2 % 20 368 - 45,2 % Total TAV Airports(7) 23 065 + 18 662 81 018 - 7,4 % 216 167 - 54,5 %





Répartition géographique

Paris Aéroport (Paris-CDG et Paris-Orly) Mai 2021

Var. 21/20

(en passagers) Part dans

trafic total Jan.- Mai 2021

Var. 21/20 Part dans trafic total France métropolitaine + 508 669 29,0 % - 30,8 % 26,1 % Europe + 708 200 40,9 % - 66,1 % 32,9 % Autre International



Dont + 466 075 30,0 % - 62,1 % 41,0 % Afrique + 182 342 11,1 % - 49,2 % 15,7 % Amérique du Nord + 87 263 5,6 % - 76,6 % 5,4 % Amérique Latine + 29 041 1,9 % - 68,6 % 3,2 % Moyen-Orient + 84 051 5,0 % - 64,5 % 5,1 % Asie-Pacifique + 16 771 1,7 % - 83,7 % 2,3 % DROM-COM + 66 607 4,7 % - 38,5 % 9,2 % Total Paris Aéroport + 1 682 944 100,0 % - 58,8 % 100,0 %





Paris Aéroport (Paris-CDG et Paris-Orly) Mai 2021 Var. 21/20 Jan.- Mai 2021 Var. 21/20 Passagers en correspondance(1) 226 775 + 210 233 1 133 583 - 52,3 % Taux de correspondance 24,4 % + 4,2 pts 29,6 % + 4,3 pts Taux de remplissage 58,7 % + 17,1 pts 56,2 % - 21,4 pts

(1) Passagers au départ





1 Trafic du groupe @100%. Le trafic du groupe @100% intègre le trafic des aéroports de Delhi International Airport Limited (DIAL), Hyderabad International Airport Limited (GHIAL) et Mactan-Cebu International Airport à compter du 1er janvier 2019. Il intègre également le trafic d'Almaty International Airport à compter du 1er mai 2021. Hors intégration d'Almaty, le trafic groupe serait de 5,8 millions de passagers en mai 2021, en hausse de 5,3 millions de passagers et de 37,8 millions de passagers depuis le début de l'année, en baisse de 25,5 millions de passagers.

2 Par rapport au mois de mai 2020.

3 Suite à la mise en œuvre du programme de rachat d'actions de TAV Airports, le Groupe ADP détient 46,38 % du Groupe TAV Airports depuis le 30 septembre 2020 (contre 46,12 % précédemment).

4 Voir communiqué de presse du 8 mai 2021.

5 Voir les communiqués de presse des 20 et 26 février 2020, et du 7 juillet 2020 sur la prise de participation dans la société GMR Airports.

6 Le Groupe ADP et TAV Airports détiennent respectivement 21 % et 15 % du capital de l’aéroport de Zagreb. Pour être conforme aux présentations de TAV Airports, le trafic de l’aéroport de Zagreb est intégré au trafic du groupe TAV Airports.

7 Le trafic total et les mouvements d'avions de TAV Airports intègrent les données de l'aéroport d'Almaty depuis mai 2021.

