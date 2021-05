Aeroports de Paris : La Région Île-de-France, Choose Paris Region, le Groupe ADP, Air France-KLM et Airbus annoncent les lauréats...

Le Groupe ADP, Air France-KLM, Airbus, la Région Île-de-France avec le soutien de Choose Paris Region, ont lancé, le 11 février dernier, un appel à manifestation d'intérêt (AMI) dénommé « H2 HUB AIRPORT» pour explorer les opportunités offertes par l'hydrogène sur les aéroports franciliens et relever le défi de la décarbonation du transport aérien.

Cette initiative, à dimension internationale et inédite dans l'industrie du transport aérien, a été un grand succès avec 124 candidatures reçues. 11 lauréats ont été sélectionnés afin de contribuer à l'émergence de l'écosystème aéroportuaire hydrogène de demain.



La transition énergétique du transport aérien est en marche et l'écosystème aéroportuaire hydrogène est l'une des briques opérationnelles essentielles qui doit permettre de préparer l'arrivée de l'avion à hydrogène d'Airbus prévu à horizon 2035, tout en favorisant l'essor à court terme des usages hydrogène au sol.



C'est le sens de cet AMI qui s'est articulé autour de trois thématiques :

- L'amont de la chaîne de valeur : production, stockage, transport et distribution de l'hydrogène (gazeux et liquide) en milieu aéroportuaire ;

- L'aval de la chaîne de valeur : diversification des usages et services de l'hydrogènedans les domaines aéroportuaire et aéronautique (véhicules et engins d'assistance en escale, transports ferrés sur les aéroports, alimentation énergétique des bâtiments ou d'avions lors des opérations en escale, etc.) ;

- L'économie circulaire autour de l'hydrogène (récupération de l'hydrogène dissipé lors d'un avitaillement en hydrogène liquide, valorisation d'un co-produit et d'une réaction en vue de produire de l'hydrogène décarboné, etc.).



L'AMI « H2 HUB AIRPORT» a permis d'auditionner à la fois des grands acteurs industriels, des PME, des startups et des entités issues du monde académique et de la recherche, parfois rassemblés en consortium. Pour désigner les lauréats, le jury de l'AMI a pris appui sur l'expertise de Philippe Boucly, Président de France Hydrogène, et d'Emmanuel Julien, Senior Advisor au sein d'Enea Consulting, cabinet de conseil en stratégie spécialisé dans la transition énergétique.



Les 11 projets lauréats sont des briques incontournables de la construction et du développement de la chaîne de valeur de l'hydrogène en aéroport et, de par leur complémentarité, ils permettent de couvrir tous les enjeux propres à l'écosystème aéroportuaire, avec différentes temporalités : certains projets sont en phase de R&D alors que d'autres, plus avancés, pourraient faire l'objet de démonstrations ou de mises en service à moyen terme.



Au cours des prochaines semaines, des réunions de travail entre partenaires et lauréats se tiendront afin d'échanger sur les enjeux, de partager les feuilles de route des différents projets. L'objectif est de concourir à l'émergence de solutions de long terme qui soient économiquement viables, et d'être en capacité d'effectuerlespremières expérimentations sur site dès 2023.



À cette occasion, Augustin de Romanet, Président-directeur général d'Aéroports de Paris SA-Groupe ADP, a déclaré : « La réussite de cet appel à manifestation d'intérêt témoigne de l'intérêt grandissant pour les technologies liées à l'hydrogène. Avec l'ensemble de nos partenaires, nous posons aujourd'hui les bases d'un écosystème rendant possible l'intégration progressive de ce vecteur énergique propre et durable sur les aéroports parisiens, pour les transformer à terme en véritables hubs hydrogène. Notre ambition est aussi de permettre l'essor de nouveaux usages autour de la mobilité terrestre, côté piste et côté ville. »



Jean-Brice Dumont, Vice-Présidentexécutif ingénierie d'Airbus, a indiqué : « Je note un réel engouement pour décarboner l'ensemble de notre industrie, et la qualité des projets reçus et sélectionnés le démontre. L'hydrogène est un levier majeur pour permettre à l'aviation d'atteindre ses objectifs de réduction d'émissions. Notre ambition est de jouer un rôle de pionnier dans ce domaine et de soutenir toutes les initiatives et compétences qui pourront nous permettre de relever collectivement ce défi. »



Anne-Sophie Le Lay, Secrétaire généraledu Groupe Air France-KLM, a souligné : « Le Groupe Air France-KLM est convaincu que l'utilisation des énergies nouvelles comme l'hydrogène est un levier essentiel de la transition énergétique. En écrivant ensemble l'histoire du voyage durable, nous permettons aux générations futures de se déplacer librement de manière responsable. Les lauréats sélectionnés aujourd'hui sont des pionniers qui vont contribuer au sein de notre écosystème à la transformation de notre secteur. Je veux saluer leur engagement, leur esprit d'innovation et leur enthousiasme. »



Pour Valérie Pécresse, Présidentedela Région Île-de-France : «Nous pouvons nous réjouir du succès de cet appel à manifestation d'intérêt qui contribue, grâce aux acteurs sélectionnés, à concrétiser l'ambition de faire de la Région Île-de-France un territoire d'accélération du déploiement de l'hydrogène. Les projets qui seront développés participeront à la structuration d'une filière robuste, au service des différents usages de cette énergie d'avenir qui permet de relever le défi de la décarbonation des transports.»



Et Franck Margain, Président de Choose Paris Region, de conclure : «Cet appel à manifestation d'intérêt a été un grand succès international. 50 % des candidatures reçues proviennent de l'étranger. Grâce à l'efficacité des collaborations entre acteurs publics et privés, nous contribuons à la mise en place de nouvelles solutions qui vont répondre très rapidement aux objectifs de transition énergétique de la région Ile-de-France et à son attractivité internationale. »



Les 11 lauréats de l'appel à manifestation d'intérêt « H2 HUB AIRPORT» sont :

Pour la production, le stockage, le transport et la distribution de l'hydrogène :

- Air Liquide Advanced Technologies (France) : cette filiale d'Air Liquide développe un camion avitailleur haute performance en hydrogène liquide ;

- Ecodrome (France) : ce consortium propose des solutions d'alimentation multi-services (hydrogène et électricité) pouvant servir les usages des aérodromes d'aviation générale ;

- Geostock (France) : ce groupe d'ingénierie spécialiste du stockage souterrain d'énergie travaille sur des solutions de stockage d'hydrogène en très grande quantité dans des cavités minées revêtues ;

- Hylandair (France) : ce consortium de 4 industriels propose le développement d'un écosystème d'hydrogène pour des usages côté ville (en mobilité - camions, bus, bennes, alimentation d'énergie des bâtiments) et côté piste (navettes de passagers, engins de piste pour l'assistance en escale) ;

- Sakowin (France) : cette société développe une technologie innovante de production d'hydrogène à partir du méthane, par un procédé de plasma basse énergie.

- Universal Hydrogen (États-Unis) : cette startup californienne ambitionne de convertir des avions régionaux à l'hydrogène grâce à des capsules modulaires d'hydrogène liquide embarquées à bord de l'aéronef ;



Pour la diversification des usages dans les domaines aéroportuaire et aéronautique :

- Hydrogen for Airport Handling (France, Allemagne) : ce consortium regroupe 6 partenaires opérant dans le domaine de l'assistance en escale conçoit des engins de piste (tracteur avion, loader, tracteur bagages, générateur) fonctionnant à l'hydrogène ;

- Use-In H2 (France) : ce consortium, regroupant 3 partenaires publics, accompagne les projets de déploiement d'hydrogène en proposant une analyse des risques et des recommandations en matière de sécurité et de sûreté ;

- Plug Power (États-Unis) : cette entreprise spécialisée dans les systèmes de piles à combustibles développe et commercialise des engins de pistes pour l'assistance en escale.



Pour l'économie circulaire autour de l'hydrogène :

- Absolut System (France) : ce spécialiste de la cryogénie appliquée au spatial et à l'aéronautique développe des solutions pour optimiser la quantité d'hydrogène produite et stockée via notamment des systèmes de récupération de l'hydrogène dissipé et de réfrigération mobile ;

- Ways2H (États-Unis) : cette startup propose une solution brevetée de production locale d'hydrogène à partir de retraitement des déchets, y compris organiques et plastiques.

