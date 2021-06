Aeroports de Paris : Le Groupe ADP s'illustre en Chine avec la conception des deux premiers terminaux du nouvel aéroport...

Mis en service fin juin, le nouvel aéroport international Chengdu-Tianfu, dans la province du Sichuan, témoigne du savoir-faire du Groupe ADP en Chine.En 2015, le Groupe ADP, via ADP Ingénierie, avait été sélectionné par les autorités locales pour réaliser la conception architecturale et la planification aéroportuaire de la première phase de ce nouvel aéroport.

Après avoir optimisé sa proposition de design initiale, le Groupe ADP a été activement impliqué au cours du processus de conception finale auprès de son partenaire local, China South West Architectural Design Institute (CSWADI) en charge du développement des études.

Des terminaux compacts et aux meilleurs standards internationaux



Le concept architectural développé par les équipes du Groupe ADP se caractérise par une forme unique, située dans un cercle représentant le ciel, autour duquel tournent deux toits incurvés, tel des phénix, symboles du riche patrimoine mythologique de la Chine.. Les deux aérogares sont distincts, avec des processeurs et des piliers légèrement inclinés, mais partageant la même architecture. Tous deux sont optimisés pour leur fonction spécifique, mais la flexibilité opérationnelle est renforcée par un couloir de connexion côté pistes et le positionnement de portes battantes dans le terminal 1. Des équipements et des technologies de pointe ont été intégrés, tels qu'un système décentralisé de manutention des bagages, plus efficace que les convoyeurs réguliers…En outre, le développement durable et les économies d'énergie sont au cœur de ce nouveau complexe aéroportuaire, dont la conception et la planification ont, par ailleurs, respecté l'objectif permanent d'une infrastructure à taille humaine. En effet, la recherche de la compacité a été privilégiée afin de minimiser les distances de marche à pied entre la porte du terminal et les salles d'embarquement. L'orientation à l'intérieur des terminaux est intuitive et les standards en termes d'hospitalité sont aux meilleures normes internationales.À l'occasion de la mise en service de ce nouvel aéroport,, a déclaré : « L'aéroport international Tianfu de Chengdu est un bel exemple de l'expertise développée par le Groupe ADP dans la conception d'aéroports à grande échelle, ce qui fait partie de notre ADN d'opérateur aéroportuaire et résulte de décennies d'expérience acquise à Paris et au travers de notre réseau à l'international.La Chine est un marché à croissance rapide et résilient et le Groupe ADP y a obtenu des références majeures au cours des 25 dernières années, en participant à plusieurs grands projets d'infrastructures aéroportuaires.La mise en service réussie de l'aéroport de Chengdu-Tianfu est une autre réalisation remarquable dans la longue relation qui nous lien avec la Chine.Plus que jamais, nous voulons continuer d'y jouer un rôle actif en fournissant des services à haute valeur ajoutée qui contribuent au développement harmonieux du système aéroportuaire chinois. »En Chine, le Groupe ADP a remporté un nombre important de concours en architecture et en planification aéroportuaire au cours des 25 dernières années. À son actif, il a plusieurs références majeures parmi les plus grands aéroports du pays comme le terminal 1 du nouvel aéroport de, le terminal 1 de l'aéroport de, le terminal 2 de, le terminal 3A deou encore le nouveau terminal 3 de l'aéroport deIl a également assuré un grand nombre de missions de conseil et d'études d'ingénierie, pour réaliser notamment des plan-masses et pour l'optimisation d'infrastructures côté pistes.