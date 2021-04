Aeroports de Paris : Le Groupe ADP se mobilise pour contribuer à la réponse médicale en Inde

Face à la détérioration rapide de la situation épidémique en Inde, Groupe ADP, présent dans le pays à travers son partenaire GMR Airports, se mobilise pour soutenir l'effort médical international en contribuant à hauteur de 75 000 euros à l'initiative lancée par l'Ambassade de France, en partenariat avec la Croix Rouge indienne et la Chambre de Commerce Franco-Indienne.



La situation sanitaire en Inde a connu une rapide et forte dégradation ces dernières semaines avec la diffusion de variants de la Covid-19, dont certain endémiques. Avec plus de 300 000 cas positifs diagnostiqués par jour depuis le 24 avril, le système hospitalier indien a un besoin urgent de matériel médical : respirateurs, oxygène, médicaments afin de traiter des patients de plus en plus nombreux, notamment à Delhi.

Face à cette situation humanitaire dramatique, le Groupe ADP a immédiatement répondu à l'appel de l'Ambassade de France, qui, sous l'impulsion de S.E. Emmanuel Lenain, Ambassadeur, et le concours du Ministère des Affaires Étrangères, de la Croix Rouge Indienne et la Chambre de Commerce Franco-Indienne, a identifié un fournisseur de Générateurs d'Oxygène, RX 400 Premium, capables de fournir en oxygène les réseaux hospitaliers ou de remplir les cylindres (jusqu'à 8 simultanément).



Le Groupe ADP participera à hauteur de 75 000 euros à l'acquisition de ce matériel. Cette contribution financière vient en complément de la mobilisation totale des équipes de GMR Airports, membre du Groupe ADP, à l'aéroport de Delhi pour assurer l'acheminement logistique des matériels envoyés depuis l'étranger. Par ailleurs, la Fondation GMR Varalakshmi Foundation, mobilise l'ensemble de ses moyens pour venir aux populations en Andhra Pradesh grâce à l'hôpital dont elle dispose sur place.



Augustin de Romanet, Président-directeur général d'Aéroports de Paris SA - Groupe ADP, a commenté cette mobilisation : « L'Inde et ses habitants font face à une situation dramatique dans le cadre de la pandémie actuelle. C'est le devoir du Groupe ADP de se mobiliser pour venir en aide logistiquement et matériellement aux soignants qui mènent une lutte acharnée pour sauver des vies. Nos partenaires et amis de GMR Airports, sont pleinement mobilisés pour permettre l'arrivée de l'aide internationale sur les aéroports du Groupe à Delhi notamment, et je veux saluer leur engagement sans faille alors même que leurs équipes sont particulièrement éprouvées. »

