Aeroports de Paris : Modalités de mise à disposition ou de consultation des informations relatives à l'assemblée générale mixte du 11 mai 2021

Compte-tenu des risques liés à l'épidémie de la Covid-19 et conformément à l'ordonnance n°2020- 321 du 25 mars 2020 et au décret n°2020-418 du 10 avril 2020, et notamment à la suite du décret n°2021- 255 du 9 mars 2021 prorogeant jusqu'au 31 juillet 2021 les mesures d'adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées, Aéroports de Paris est dans l'impossibilité de réunir physiquement ses actionnaires. En effet, les mesures administratives limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires et l'obligation de respecter les règles sanitaires font obstacle à la présence physique à l'assemblée générale de ses membres.

Les documents énumérés à l'article R. 225-83 du code de commerce sont mis en ligne sur le site de la société à l'adresse ci-dessus et tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables.

Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'Assemblée Générale sur le site internet http://www.groupeadp.fr, pour être informés des dernières communications.

