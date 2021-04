Aeroports de Paris : Nomination au sein du Groupe ADP

Augustin de Romanet, Président-directeur général d'Aéroports de Paris SA - Groupe ADP, a procédé à la nomination suivante :



- Marine ULIVIERI est nommée Directrice de l'immobilier, à compter du lundi 19 avril, en remplacement de Serge GRZYBOWSKI, qui fait valoir ses droits à la retraite. Au titre de ses nouvelles fonctions, Marine Ulivieri intègre le comité exécutif du Groupe ADP.



À cette occasion, Augustin de Romanet, Président-directeur général d'Aéroports de Paris SA - Groupe ADP a déclaré : « Je salue l'action de Serge Grzybowski et le remercie pour l'ensemble du travail réalisé pendant ses six années passées dans l'entreprise. Grâce à sa vision, son professionnalisme et sa détermination, il a développé la fonction d'investisseur de la direction de l'immobilier et a ainsi fait bénéficier le groupe d'une création de valeur accrue sur le long terme. Je me réjouis que Marine Ulivieri, présente dans le groupe depuis 2017, professionnelle de l'immobilier talentueuse et aguerrie, prenne ce jour en charge le développement de cette activité majeure pour le Groupe ADP. »



__________________

À propos de Marine Ulivieri



Marine Ulivieri est ancienne élève de l'ESTP (École Spéciale des Travaux Publics) et diplômée de l'IAE de l'Université Paris- Sorbonne.

Elle a rejoint le Groupe ADP en 2017 et occupait jusqu'à présent le poste de directrice de la gestion d'actifs au sein de la direction de l'immobilier.

Entre 1985 et 1991, Marine Ulivieri avait débuté sa carrière dans des structures de promotion immobilière d'abord chez Bouygues Immobilier, puis chez Engie.

Entre 1991 et 1998, elle a travaillé au sein du groupe GAN, d'abord dans une filiale bancaire spécialisée dans les financements immobiliers, puis à la direction de l'immobilier d'investissement où elle a notamment assuré la direction commerciale du patrimoine.

De 1998 à 2005, elle a été directeur immobilier adjoint du Groupe Malakoff Médéric et y a géré les patrimoines d'investissement et d'exploitation.

Entre 2005 et 2017, elle est intervenue sur des patrimoines d'exploitation d'abord à la Poste en tant que directrice de la filière Asset management, puis de la région Ile-de-France au sein de la filiale Poste Immo, mais également chez Carrefour Property en tant que directrice de la maitrise d'ouvrage, et à la Fondation d'Auteuil comme directrice immobilier.