Aéroports: le Groupe ADP prévoit un retour dans le vert cette année

Paris (awp/afp) - Le Groupe ADP a divisé sa perte nette par plus de quatre en 2021 à 248 millions d'euros et prévoit un retour aux bénéfices cette année grâce à une reprise du transport aérien, a indiqué mercredi le gestionnaire des aéroports parisiens.

Contrôlé par l'Etat français, le groupe qui exploite au total 29 aéroports dans le monde, a réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 30% l'année dernière à 2,78 milliards d'euros, encore loin toutefois des 4,7 milliards de 2019, avant la crise du Covid-19 qui a torpillé l'ensemble du secteur.

Ce choc s'est encore fait lourdement sentir sur le trafic de passagers du Groupe ADP en 2021: au total ses installations ont accueilli 160 millions de passagers, une hausse de 37,2% sur un an, mais ne permettant de retrouver que 45,6% du niveau de 2019.

Les aéroports de Roissy et Orly desservant la région parisienne se sont moins bien comportés que la moyenne, avec 38,8% du niveau de 2019, malgré une augmentation de 26,8% sur un an à 42 millions de passagers.

Pour l'année 2022, le groupe a fait état de son optimisme, comptant retrouver "entre 70% et 80%" du trafic de 2019 pour l'ensemble du groupe, une fourchette qui serait située "entre 65% et 75%" pour les installations parisiennes.

Bénéficiant de mesures d'économies qui lui ont permis d'abaisser son "point mort", c'est-à-dire le volume de passagers à partir duquel il ne perd plus d'argent, ADP estime pouvoir réaliser en 2022 une marge d'excédent brut d'exploitation (EBITDA) "entre 30% et 35% du chiffre d'affaires".

Il compte revenir cette année à un "résultat net positif" pour la première fois depuis 2019. Il avait perdu 1,17 milliard d'euros en 2020.

A plus long terme, ADP pense que ses installations parisiennes retrouveront le trafic de 2019 entre 2024 et 2026, tandis que pour l'ensemble des aéroports du groupe, cette échéance est estimée à entre 2023 et 2024.

afp/rp