Carburants d'aviation durables (SAF) en Inde : le Groupe ADP, GMR Airports, Airbus, Axens et...

Les opérateurs aéroportuaires Groupe ADP et GMR Airports, ainsi qu'Airbus, Axens et Safran, ont signé aujourd'hui un protocole d'accord pour mener une étude conjointe sur les carburants d'aviation durables ou SAF (pour "Sustainable Aviation Fuels") et leur potentiel en Inde.

L'objectif de l'étude, menée sous la direction et la coordination du Groupe ADP et de GMR Airports et avec l'expertise de tous les partenaires, est de comprendre et d'évaluer la demande, les défis et les opportunités de l'approvisionnement, de l'infrastructure et du ravitaillement en carburant, ainsi que de préparer un dossier commercial pour la production et l'utilisation de SAF en Inde pour tous les types d'aviation.

Le SAF est un substitut propre aux carburants fossiles pour avions. Plutôt que d'être raffiné à partir du pétrole, le SAF est produit à partir de ressources durables telles que les huiles usées d'origine biologique, les résidus agricoles, les déchets solides municipaux ou les algues. Les SAF produites à l'aide des méthodes les plus avancées peuvent permettre une réduction des émissions de CO2 allant jusqu'à 85 % sur l'ensemble du cycle de vie des SAF.

Le secteur de l'aviation contribue globalement à 2-3% des émissions de CO2 par rapport aux autres secteurs. En 2009, l'industrie aéronautique a convenu collectivement, dans le cadre de l'ATAG (Air Transport Action Group), de la première série d'objectifs sectoriels en matière de changement climatique. Ces objectifs comprennent une croissance neutre en carbone à partir de 2020 et une réduction de 50 % des émissions de carbone d'ici 2050 par rapport à 2005. En 2021, les engagements de l'ATAG ont été modifiés pour viser l'objectif "Net Zero" en 2050, afin d'être cohérent avec les feuilles de route mondiales actuelles définies dans l'Accord de Paris avec le scénario de limitation de la température à 1,5°C. Pour atteindre cet objectif ambitieux pour le secteur de l'aviation, l'ATAG a identifié la SAF comme l'une des options les plus prometteuses. L'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) a également souligné la nécessité d'un déploiement massif de la SAF dans ses travaux consacrés aux LTAG (Long Term Aspirational Goals) récemment adoptés.

En Inde, qui est déjà le troisième plus grand marché intérieur de l'aviation au monde et dont la croissance annuelle prévue est d'environ 9 %, l'utilisation de la SAF sera un élément clé pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de carbone et l'objectif de zéro émission nette du pays d'ici 2070, fixés par le Premier ministre indien Sri Narendra Modi.

Compte tenu du rôle crucial que les SAF vont jouer dans le secteur de l'aviation dans les années à venir, il est impératif d'évaluer et de cartographier les besoins en SAF, la disponibilité des matières premières, les technologies de production de carburant, les systèmes logistiques et la planification des infrastructures aéroportuaires dans les aéroports indiens et de les préparer à l'avenir. L'étude conjointe sur les carburants d'aviation durables aidera le secteur de l'aviation indien à évaluer tous ces facteurs critiques et à se préparer pour l'avenir. L'étude examinera également les réglementations en place et les évolutions nécessaires pour permettre à la SAF de décoller dans les opérations. En outre, cette étude évaluera également le modèle économique et la faisabilité de la mise en œuvre d'un projet pilote dans un endroit approprié en Inde, qui pourrait être repris dans une deuxième phase par les partenaires.

L'étude sera lancée au deuxième trimestre de 2022 et devrait être achevée dans un délai d'un an. Elle pourra être prolongée sur la base de l'accord de toutes les parties impliquées.