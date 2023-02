Des grèves inopinées perturbent le secteur aérien français, même sans appel des

syndicats

PARIS (awp/afp) - Un vol sur deux annulé à Paris-Orly, l'aéroport de Toulouse fermé en soirée: des contrôleurs aériens ont cessé le travail samedi sur fond de mobilisation contre la réforme des retraites, bien que leurs syndicats n'aient pas appelé à la grève.

En pleine journée de départs en vacances d'hiver, c'est à Orly, le deuxième aéroport français, que cette mobilisation surprise a provoqué le plus de perturbations. Alors que les grands syndicats avaient appelé à manifester, mais pas à faire grève, quel que soit le secteur et y compris dans les transports ferroviaires.

"Compte tenu de la constatation d'un certain nombre de grévistes à l'organisme de navigation aérienne d'Orly", la Direction générale de l'Aviation civile (DGAC) "a demandé aux compagnies aériennes de réduire leur programme de vols de 50% à partir de 13H00 pour la journée", a annoncé l'administration dans un communiqué en début d'après-midi.

L'autre grand aéroport de la région parisienne, Roissy-Charles-de-Gaulle, n'a pas été touché.

En revanche, l'aéroport de Toulouse-Blagnac (sud-ouest) a indiqué avoir dû cesser ses opérations à partir de 20H00 samedi soir, promettant une "reprise progressive à partir de dimanche 8h00". Au moins trois vols au départ ont été annulés, vers Lisbonne, Madrid et Lyon.

Le Centre en route de la navigation aérienne (CRNA) couvrant Marseille, Nice et la Corse (sud) a lui aussi vu ses opérations perturbées, mais sans graves conséquences pour le trafic, qui a été détourné via une zone voisine, selon la DGAC.

De source aéroportuaire à Orly, les annulations de samedi représentaient "25 arrivées et 22 départs" d'aéronefs, surtout sur des liaisons intérieures ou avec des pays de la zone Schengen, le coeur de l'activité de l'aéroport qui accueille aussi des long-courriers, mais surtout pour les liaisons ultramarines.

Environ 77.000 passagers étaient initialement attendus samedi à Orly: quelque 40.000 au départ et 37.000 à l'arrivée, pour un total de 479 mouvements d'avions prévus, selon le gestionnaire de l'aéroport, le groupe ADP.

Des "actions individuelles"

Contrairement aux trois précédentes journées de mobilisation contre la réforme des retraites du gouvernement français, l'administration n'avait pas mis en place de service minimum à Orly.

Cela aurait impliqué l'annulation préventive d'une partie du programme des compagnies aériennes, annoncée deux jours auparavant, permettant aux transporteurs et à leurs passagers de se retourner.

Ces "abattements" demandés aux compagnies, charge à elles de les ventiler dans leurs programmes, avaient représenté 20% des mouvements d'appareils au départ ou à destination d'Orly lors des trois premiers jours de grève.

En effet, a souligné la DGAC, les préavis de grève nationaux pour samedi n'avaient "pas été relayés par les organisations syndicales au sein de la direction générale de l'Aviation civile, ni suivis d'appel à la grève de la part des organisations représentatives des contrôleurs aériens".

Cet élément a été confirmé à l'AFP par un secrétaire national du syndicat majoritaire au sein des contrôleurs aériens, le SNCTA, qui, a-t-il rappelé, "n'appelle pas à la grève dans le cadre de la réforme des retraites".

De fait, "aucun syndicat de la DGAC n'a relayé le préavis" national pour samedi, a insisté ce responsable sous couvert d'anonymat, attribuant les perturbations de la journée à "des actions individuelles de personnes qui se sont déclarées grévistes".

Ce mouvement a pris de court des passagers, qui étaient nombreux à interpeller les compagnies et le groupe ADP sur les réseaux sociaux.

"Pourquoi ne pas avoir prévenu vos clients des fortes perturbations dans le trafic aérien au départ d'Orly (...) Stockage des familles dans les avions avec des retards de 3h... Sérieusement?" demandait ainsi un client sur Twitter.

Une frustration également relayée sur le réseau social par un régulateur de vols d'une compagnie aérienne, confronté à des annulations et retards en cascade: "les deux derniers mardis (programme plus light) c'était service minimum mis en place... Et là un samedi de départ en vacances.... NADA, aucune com', pas de service minimum mis en place, pas de demande d'abattement préalable... Incompréhensible".

