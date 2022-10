Groupe ADP : Deutsche bank reste sur Conserver mais relève son objectif de cours

Deutsche Bank reste sur sa recommandation Conserver concernant Groupe ADP mais relève son objectif de cours de façon significative de 113 à 125 euros. "Nos prévisions de revenus augmentent car nous anticipons une activité plus forte que prévu dans les divisions Commerces & Services et International. Nous prévoyons désormais un chiffre d'affaires de 1,35 milliard d'euros au troisième trimestre 2022 (contre 1,23 milliard d'euros auparavant) et un chiffre d'affaires de 4,47 milliards d'euros pour l'exercice 2022 (contre 4,24 milliards d'euros auparavant)" indique le broker dans sa note d'analyse.