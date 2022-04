Groupe ADP a vu son chiffre d'affaires bondir de 79% au premier trimestre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe aéroportuaire ADP a publié mercredi un chiffre d'affaires en nette hausse au titre du premier trimestre de cette année, soutenu par la reprise du trafic aérien en France comme à l'international.

Sur la période de janvier à mars derniers, le chiffre d'affaires consolidé de Groupe ADP a augmenté de 78,9%, à 848 millions d'euros. Selon un consensus établi par FactSet, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires trimestriel de 826 millions d'euros.

Le trafic sur l'ensemble des plateformes du groupe a progressé de 79,7% par rapport à la même période de 2021, à 47 millions de passagers. Il représente 62,6% du niveau du trafic à la même période de 2019.

"Au cours du 1er trimestre 2022, la reprise du trafic aérien s'est confirmée dans l'ensemble de nos aéroports et s'est même accélérée au mois de mars, le trafic total du groupe atteignant le mois dernier 72,4% du trafic de 2019, conformément à nos hypothèses pour 2022", a commenté Augustin de Romanet, le PDG de Groupe ADP, cité dans un communiqué.

Sur la base d'un trafic attendu entre 70% et 80% du niveau de 2019, le groupe prévoit d'être bénéficiaire au niveau de son résultat net et de dégager une marge d'excédent brut d'exploitation (Ebitda) comprise entre 30% et 35% du chiffre d'affaires cette année. Il vise également un ratio dette nette sur Ebitda compris entre 6 et 7 au 31 décembre 2022

