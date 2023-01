Groupe ADP défend son projet de coentreprise avec Select Service Partner

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Groupe ADP a défendu mardi son projet de création d'une entreprise commune avec Select Service Partner (SSP), qui se trouve dans le collimateur de l'Autorité de la concurrence.

Ce projet prévoit la cession par Groupe ADP de 50% de la société Extime Food & Beverage Paris, dont l'objet est d'exploiter de nombreux points de vente de restauration situés dans les aéroports de Roissy-Charles de Gaulle et Orly, à SSP. L'Autorité de la concurrence en France a annoncé lundi avoir ouvert une enquête approfondie sur ce dossier, car elle considère qu'il existe un "doute sérieux d'atteinte à la concurrence".

Dans un communiqué publié mardi, Groupe ADP a indiqué que le modèle des coentreprises était communément mis en œuvre par de nombreux aéroports dans le monde et qu'il y avait lui-même recours depuis plus de dix ans. Il a rappelé que l'expertise d'un partenaire industriel avait contribué au développement de ses différentes activités de distribution et de restauration dans les aéroports.

Groupe ADP entend continuer à échanger avec l'Autorité de la concurrence "concernant tous les éléments démontrant les effets attendus de l'opération pour les passagers et les bénéfices qui en résulteront tant sur la maîtrise des tarifs que sur la qualité de service", a précisé l"exploitant aéroportuaire.

"Comme l'Autorité de la concurrence le rappelle dans son communiqué, l'ouverture de cette procédure ne préjuge pas de l'existence d'éventuelles atteintes à la concurrence, ni de l'issue de cette procédure. En tout état de cause, si ce projet ne devait pas voir le jour sous sa forme ici envisagée, le groupe ADP conservera la pleine maîtrise de son système commercial pour l'adapter à la demande des passagers et contribuer à l'atteinte de ses objectifs de croissance rentable", a précisé l'exploitant des aéroports Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget.

