Groupe ADP et GRM Enterprises vont créer une holding aéroportuaire cotée en Inde

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'exploitant aéroportuaire Groupe ADP a annoncé dimanche la signature d'un accord avec le groupe indien GRM Entreprises (GRM) en vue de créer une holding aéroportuaire cotée sur les marchés financiers indiens au premier semestre 2024.

Les deux sociétés sont déjà coactionnaires de GMR Airports (GAL) et prévoient de fusionner cette holding aéroportuaire avec GMR Infrastructure Limited (GIL), une entité cotée du groupe GMR.

L'exploitant des aéroports d'Orly et de Roissy-Charles de Gaulle, qui détient 49% de GAL, contrôlerait 45,7% de "New GIL" à l'issue de l'opération.

Cette opération permettra de "simplifier et clarifier la structure capitalistique des actifs aéroportuaires, de révéler pleinement la valeur de GAL et rendre liquides les titres détenus par Groupe ADP et de faire de New GIL une plateforme de développement plus agile pour saisir de nouvelles opportunités en Inde et en Asie du Sud-Est", a indiqué le groupe français dans un communiqué.

GAL possède des actifs en Inde, dont les aéroports de Delhi, d'Hyderabad et de Goa, et en Indonésie, ainsi que plusieurs autres projets d'aéroports en cours de développement en Inde et en Grèce.

Selon Groupe ADP, le potentiel de croissance externe en Asie est important, tiré par le besoin d'investissements en infrastructures aéroportuaires dans la région.

"En Inde, plus particulièrement, des projets de privatisation ont été annoncés par le gouvernement. Pour tirer pleinement parti de ces opportunités de croissance, la fusion de GAL et de GIL permettrait à New GIL de former une plateforme agile en capacité de saisir ce potentiel de développement rentable", a indiqué le groupe français.

D'un point de vue financier, l'opération devrait entraîner pour Groupe ADP une sortie de trésorerie d'environ 62 millions d'euros d'ici à la fusion.

L'impact négatif de l'opération sur le résultat opérationnel courant de Groupe ADP est estimé à 100 millions d'euros. Son montant exact sera déterminé à la date de la fusion.

-Pierre-Jean Lepagnot, Agefi-Dow Jones +33 (0)1 41 27 47 95; pjlepagnot@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

March 20, 2023 02:48 ET (06:48 GMT)